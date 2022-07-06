В Башкирии 35,2 миллиона рублей взыскали с Минтранса за дорогу-долгострой

Более 35 миллионов рублей за услуги по консультированию взыскали с министерства в пользу госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», сообщает «Ъ-Уфа»

Республиканское министерство транспорта и дорожного хозяйства обяжут выплатить 35,2 миллиона рублей московской госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Об этом сообщает «Ъ-Уфа». Сообщается, что по контракту, заключённому несколькими годами ранее — в 2013 году, компания оказывала услуги по консультированию в рамках инвестпроекта по строительству дороги «Стерлитамак — Кагa — Магнитогорск». При этом оплату госконтракта ведомство обязалось произвести услуги пятью платежами спустя два года. Однако процесс переговоров и подписания документов затянулся, в результате чего корпорация выступила с предложением о расторжении контракта и оплате уже оказанных услуг. Данное предложение было оставлено без внимания ведомства. Досудебная претензия была оставлена без ответа. В октябре 2021 года от Минтранса республики последовало заявление, что рассмотрение вопроса по реализации проекта намечено на 2024 год, добавив при этом, что сам контракт с «ВЭБ.РФ» в ведомстве считают действующим, а также выразили несогласие с требованием о взыскании процентов в связи с целевым бюджетным финансированием. Суд пришел к выводу, что поведение министерства свидетельствует об уклонении от оплаты уже оказанных услуг.

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