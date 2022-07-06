Семья скончавшегося Шатунова объявила конкурс на создание памятника на его могилу

Его установят на Троекуровском кладбище, говорится в официальном на странице солиста «Ласкового мая» в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией).

Как отмечается в сообщении, памятник должен быть выполнен из бронзы. Размеры участка, на котором его установят, — 200×180 см. Композиция должна быть выполнена в полный рост. «Сроки конкурса не ограничены. Главное — создать памятник, достойный памяти Юрия Шатунова», — отмечают организаторы конкурса. Позже планируется объявить сбор средств на оплату изготовления памятника и других сопутствующих расходов. Между тем пользователи в комментариях к посту отмечают, что материал выбран неудачно. Исполнителю лучше бы подошел черный гранит, считают они. «Как-то Юра, в бронзе? Огромный памятник? Не, Юрка бы не одобрил. Ему нужно что-то такое, легкое, веселое, как и он сам. А бронза нет, она угнетает. Он же не партработник», — пишет один из них. Еще один комментатор также отмечает, что «бронза это для вождей советских хорошо». «Памятник Фриске ужасен, на мой взгляд. Она не похожа на себя. Юре бы подошел гранит с красивой гравировкой», — написала она. Ранее сообщалось, что уфимцы попросили закрасить граффити, посвященное Юрию Шатунову. Портрет создал уфимский художник-оформитель Андрей Миляхов, но местным жителям работа не понравилась. Уфимцы отмечали, что артист не похож на себя и просто потребовали срочно забелить «этот страх». Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня в Москве из-за обширного инфаркта. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

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