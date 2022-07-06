Сайт IKEA после начала распродажи выдал сообщение о восстановлении сайта к 9 февраля

Пользователи продолжают отмечать странности в работе сайта шведской мебельной компании. Так, по их словам, при попытке входа в аккаунт возникает сообщение следующего содержания.
Сайт обещают восстановить к 9 февраля, однако не уточняют, какого года. Среди поьзователей популярно предположение, что это старое уведомление, не имеющее отношения к ситуации.
Напомним, вчера стартовала распродажа IKEA, приуроченная к уходу компании с российского рынка. Почти сразу же в сети появились сообщения о многочисленных недочётах в работе сайта. Проблематично оказалось также и дозвониться до операторов горячей линии.
Напомним, шведская компания объявила о временной приостановке работы на территории России ещё в марте этого года. Перерыв в работе магазинов должен был продлиться до 31 мая. Однако позднее стало известно о намерении компании покинуть российский рынок, проведя перед этим серию финальных распродаж — сначала для сотрудников, а далее для всех желающих. Новость об уходе IKEA, в свою очередь, по-настоящему взбудоражила россиян. Так, некоторые из них за вознаграждение предлагали сотрудникам компании выкупить необходимые товары в рамках закрытой распродажи для персонала.