Сайт IKEA после начала распродажи выдал сообщение о восстановлении сайта к 9 февраля

Напомним, шведская компания объявила о временной приостановке работы на территории России ещё в марте этого года. Перерыв в работе магазинов должен был продлиться до 31 мая. Однако позднее стало известно о намерении компании покинуть российский рынок, проведя перед этим серию финальных распродаж — сначала для сотрудников, а далее для всех желающих. Новость об уходе IKEA, в свою очередь, по-настоящему взбудоражила россиян. Так, некоторые из них за вознаграждение предлагали сотрудникам компании выкупить необходимые товары в рамках закрытой распродажи для персонала.