Расписание праздничных намазов на праздник Курбан-байрам в мечетях Уфы

Намаз в здании Духовного управления мусульман по улице Чернышевского, 103 начнется в 9 часов утра. В это же время намаз будут читать в мечети «Асия» в селе Максимовка по улице Сосновская 1/1, в мечети «Мунира» по улице Заозерная, 2, а также в мечети «Ихсан» по адресу улица Новая Атаевская 1, корпус 1.