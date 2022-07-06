Как параллельный импорт отразится на стоимости гаджетов

Как параллельный импорт отразится на стоимости гаджетов
Как параллельный импорт отразится на стоимости гаджетов
Вчера, 20:34ОбществоФото: pixabay.com
Эксперты предполагают, что на ввезенные по параллельному импорту гаджеты россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара.

Как пишет издание NEWS.ru, параллельный импорт направлен на доставку в Россию дефицитных товаров, изначально созданных для иностранцев. При этом, цена на технику, предназначенную для других стран, может быть на порядок ниже, чем на товар изначально произведенный для России.

При этом отмечается, что если на гаджетах из ОАЭ можно будет существенно сэкономить, то за автозапчасти из этой страны придется переплатить вдвое.

Кроме того, с ввезенной с помощью параллельного импорта техникой могут возникать определенные сложности. Так, при покупке гаджетов может появиться необходимость в обновлении программного обеспечения, либо смартфоны могут быть настроены только под зарубежных операторов связи. Более того, покупатели в России могут столкнуться со сложностями связанными с гарантийным обслуживанием, а также и вовсе получить подделку.

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