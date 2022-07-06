Глава РЭО Буцаев заявил о 47 млрд инвестиций в объекты по обращению с ТКО в Сибири

Российский экологический оператор (РЭО) договорился с регионами Сибирского федерального округа (СФО) о строительстве объектов по обращению с отходами. Стоимость инвестпроектов превышает 50 миллиардов рублей, 95% из которых может быть предоставлено за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК «РЭО».

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, в течение полутора лет в СФО планируется построить 27 комплексных объектов по обращению с отходами, мощность обработки превысит четыре миллиона тонн мусора в год, а утилизации — более 1,5 миллиона тонн в год. Об этом пишет 360tv.ru. «РЭО может предоставить финансирование в объеме около 47,5 миллиарда рублей. Финансирование предоставляется концессионерам в виде льготного займа по ставке около 5,5% годовых на срок до 12 лет», — сказал Буцаев. По его словам, строительство объектов позволит перевыполнить запланированные на 2024 год показатели федерального проекта во всех регионах округа и обеспечить достижение показателей 2030 года — 100%-ной сортировки отходов и снижения захоронения на полигонах в два раза — в более ранние сроки. Концессионное соглашение на реализацию проекта заключено уже в Кемеровской области, также подано 13 частных концессионных инициатив в Иркутской, Омской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, Республиках Алтай, Хакасия и Тыва. Скоро планируется объявление конкурса на право заключения концессионного соглашения в Новосибирской области на два объекта общей мощностью 630 тысяч тонн. Замглавы РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев считает механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве таких предприятий наиболее эффективным. Через концессионное соглашение можно обеспечить гарантии всем партнерам, а также привлечь дешевое и долгосрочное финансирование через ППК «РЭО» за счет выпуска облигаций с субсидированным купонным доходом в размере 90% от ключевой ставки Банка России. Он добавил, что для выполнения планов по созданию инфраструктуры в СФО к 2024 году регионы или концессионеры должны добиться разработки проектно-сметной документации на перспективные объекты до середины 2023 года. Всего в СФО необходимо создание инфраструктуры мощностью пять миллионов тонн в год по обработке ТКО и около двух миллионов тонн в год — по утилизации ТКО. Общий объем инвестиций для создания перспективных объектов в округе оценивается более чем в 67 миллиардов рублей.

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