Жители Башкирии смогут ознакомиться с программой Фольклориады с помощью QR-кода

Жители и гости республики смогут ознакомиться с программой мероприятий не только на официальном сайте с компьютера, но и на мобильных устройствах.
Это стало возможным благодаря QR-коду на который можно навести камеру мобильного телефона. Затем в мобильном браузере откроется официальный сайт события и список всех мероприятий Фольклориады проходящих в этот день.
Из удобств можно отметить полное расписание программы, указание времени начала и окончания того или иного мероприятия. Также приложение открывает карту для тех, кто интересуется точным местоположением площадки события и захочет присоединиться к нему.
В мобильной версии есть возможность ознакомится с выступающими коллективами на той или иной площадке, есть возможность ознакомится с информацией о каждом коллективе подробнее.
Напомним, что Всемирная Фольклориада проходит в республике с 3 по 10 июля. В четвертый день событий на сцене в уфимском амфитеатре выступит певица Манижа.