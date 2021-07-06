Жители Башкирии смогут ознакомиться с программой Фольклориады с помощью QR-кода

Жители Башкирии смогут ознакомиться с программой Фольклориады с помощью QR-кода
Жители Башкирии смогут ознакомиться с программой Фольклориады с помощью QR-кода
Вчера, 14:36ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Отследить все проходящие мероприятия можно в режиме онлайн.

Жители и гости республики смогут ознакомиться с программой мероприятий не только на официальном сайте с компьютера, но и на мобильных устройствах.

Это стало возможным благодаря QR-коду на который можно навести камеру мобильного телефона. Затем в мобильном браузере откроется официальный сайт события и список всех мероприятий Фольклориады проходящих в этот день.

Из удобств можно отметить полное расписание программы, указание времени начала и окончания того или иного мероприятия. Также приложение открывает карту для тех, кто интересуется точным местоположением площадки события и захочет присоединиться к нему.

В мобильной версии есть возможность ознакомится с выступающими коллективами на той или иной площадке, есть возможность ознакомится с информацией о каждом коллективе подробнее.

Напомним, что Всемирная Фольклориада проходит в республике с 3 по 10 июля. В четвертый день событий на сцене в уфимском амфитеатре выступит певица Манижа.

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