Заявки на первый региональный фестиваль рекламы 1Й будут принимать до 31 июля

Заявки на первый региональный фестиваль рекламы 1Й будут принимать до 31 июля
Заявки на первый региональный фестиваль рекламы 1Й будут принимать до 31 июля
Вчера, 17:01Общество
Прием заявок на Первый профессиональный конкурс рекламы 1Й продлили до 31 июля. Победителей будут награждать 7-8 сентября на Национальном рекламном форуме “НРФ Регионы” в Екатеринбурге.

Издание tagilcity.ru сообщает, что на протяжении всего июля представители рекламных компаний, брендов и фрилансеры из всех регионов России смогут подавать заявки на участие в конкурсе рекламы по трем направлениям: DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATION.

В общей сложности на конкурсе предусмотрено более сорока номинаций, включая диджитал-кампании, нативную рекламу, видео и аудио, PR, брендинг, проекты в традиционных медиа, массовые мероприятия и корпоративные события.

Рассмотрение креативных проектов участников жюри начнет девятого августа. Предварительный список номинантов будет объявлен первого сентября. Необходимо отметить, что судьями будут топ-менеджеры индустрии и креативные директора ведущих агентств Российской Федерации, которые известны не только на отечественном рынке, но и работали на зарубежных площадках. Так, в направлении CREATIVE оценку кейсам будет давать генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков.

На данный момент заявки на участие в фестивале рекламы отправили онлайн участники из двадцати российских городов, в том числе Новосибирска, Казани, Москвы, Грозного, Ижевска, Санкт-Петербурга, Владивостока. Награждение победителей и творческая программа состоятся в рамках форума “НРФ Регионы” 8 сентября.

Официальный медиапартнер мероприятия - холдинг 1MI. Организуют фестиваль АКАР, АКАР Урал, ЦРБК.

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