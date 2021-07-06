Заявки на первый региональный фестиваль рекламы 1Й будут принимать до 31 июля

Прием заявок на Первый профессиональный конкурс рекламы 1Й продлили до 31 июля. Победителей будут награждать 7-8 сентября на Национальном рекламном форуме “НРФ Регионы” в Екатеринбурге.

Издание tagilcity.ru сообщает, что на протяжении всего июля представители рекламных компаний, брендов и фрилансеры из всех регионов России смогут подавать заявки на участие в конкурсе рекламы по трем направлениям: DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATION. В общей сложности на конкурсе предусмотрено более сорока номинаций, включая диджитал-кампании, нативную рекламу, видео и аудио, PR, брендинг, проекты в традиционных медиа, массовые мероприятия и корпоративные события. Рассмотрение креативных проектов участников жюри начнет девятого августа. Предварительный список номинантов будет объявлен первого сентября. Необходимо отметить, что судьями будут топ-менеджеры индустрии и креативные директора ведущих агентств Российской Федерации, которые известны не только на отечественном рынке, но и работали на зарубежных площадках. Так, в направлении CREATIVE оценку кейсам будет давать генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков. На данный момент заявки на участие в фестивале рекламы отправили онлайн участники из двадцати российских городов, в том числе Новосибирска, Казани, Москвы, Грозного, Ижевска, Санкт-Петербурга, Владивостока. Награждение победителей и творческая программа состоятся в рамках форума “НРФ Регионы” 8 сентября. Официальный медиапартнер мероприятия - холдинг 1MI. Организуют фестиваль АКАР, АКАР Урал, ЦРБК.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter