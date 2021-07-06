Вице-премьер Башкирии намерен остановить правило «бабло победило всё»

– Вместе с жителями села Уразово и других сел наших богатых на полезные ископаемые районов мы остановим правило «Бабло победило всё» в вопросах недропользования. Конечно, это не так легко как кажется, иллюзий у нас нет, уже сейчас мы ощущаем противодействие. Здесь слишком много различных интересантов и слишком долго государственная власть не занималась этой отраслью внимательно и предметно. Мы настроены решительно и на результат – заключил вице-премьер..