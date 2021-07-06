Вице-премьер Башкирии намерен остановить правило «бабло победило всё»

Еще 20 июня жители села Уразово подали уведомление о проведении схода схода 10 июля 2021 года, для обсуждения незаконной золотодобычи в Учалинском районе. Они обратились с просьбой о помощи ко всем неравнодушным, включая общественных деятелей и организации, независимые СМИ и медийных личностей.
В социальных сетях жители просили федеральные структуры обратить внимание на их проблему, так как «местные ведомства и администрация не в силах что либо сделать».
У жителей серьезные аргументы – два протокола слушаний об отказе о переводе земель сельхозназначения в промышленные и информация о том, что компания «Альтинвест», ведущая золотодобычу в регионе, предположительно принадлежит экс-вице-премьеру Украины Леониду Козаченко. О деятельности Козаченко, который входит в «санкционный список» говорил и Радий Хабиров.
– Наглейшим образом ведет себя компания, работающая в Учалинском районе. Она, по сути, бесконтрольно добывает золото на землях сельхозназначения, и производственные отходы сваливает, где попало, – негодовал в мае глава Башкирии.
Сегодня, на несколько дней до народного схода, о ситуации вокруг золотодобычи близ села Уразово высказался вице-премьер Башкирии Азат Бадранов на своей странице в социальной сети.
– Ситуация с недропользованием вокруг села Уразово Учалинского района республики находится на особом контроле региональных властей и правоохранительных органов. Поскольку наблюдается определенная спекуляция этих вопросов в общественной среде, полагаю, что мы недостаточно информируем население о принимаемых мерах.
Напомню, что в мае текущего года Глава республики Радий Хабиров на выездном совещании в Баймаке первым поднял вопрос о бенефициарах ООО «Альтинвест» и нарушениях земельного и природоохранного законодательства. По данным фактам всеми контролирующими и надзорными органами начаты проверки, – написал Бадранов..
Бадранов также сообщил, что республиканскими и муниципальными органами власти не рассматривается вопрос о переводе сельскохозяйственных земель в категорию промышленных в интересах ООО «Альтинвест», а к самому ООО «Альтинвест» у властей накопилось много вопросов. Бадранов заявил, что деятельность этой компании будет рассмотрена на заседании Межведомственной комиссии по вопросам недропользования, а ход работы комиссии будет широко освещаться в СМИ.
– Вместе с жителями села Уразово и других сел наших богатых на полезные ископаемые районов мы остановим правило «Бабло победило всё» в вопросах недропользования. Конечно, это не так легко как кажется, иллюзий у нас нет, уже сейчас мы ощущаем противодействие. Здесь слишком много различных интересантов и слишком долго государственная власть не занималась этой отраслью внимательно и предметно. Мы настроены решительно и на результат – заключил вице-премьер..