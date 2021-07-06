В Уфе возбудили уголовное дело на руководителя управляющей компании

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, руководством ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ. Об этом в ведомстве сообщили накануне, 5 июля.
Выяснилось, что у управляющей компании в декабре 2019-январе 2020 года образовался долг по выплате налогов в размере 9 миллионов рублей. Однако это не помещало предприимчивому руководителю договориться с другим юридическим лицом и с его счетов переводить деньги в пользу контрагентов.
Таким образом были оплачены услуги на 8 миллионов рублей, которые также сокрыты от налоговой службы.
После проведения обыска в офисе компании, была изъята бухгалтерская документация и проведут финансово-экономическую судебную экспертизу. Необходимая сумма задолжности была также оплачена.
Ранее стало известно о том, что пятеро уфимцев предстанут перед судом за передачу взятки. Таким образом они хотели незаконно получить водительские права.