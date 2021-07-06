В Уфе возбудили уголовное дело на руководителя управляющей компании

Выяснилось, что у управляющей компании в декабре 2019-январе 2020 года образовался долг по выплате налогов в размере 9 миллионов рублей. Однако это не помещало предприимчивому руководителю договориться с другим юридическим лицом и с его счетов переводить деньги в пользу контрагентов.