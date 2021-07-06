В Уфе возбудили уголовное дело на руководителя управляющей компании

В Уфе возбудили уголовное дело на руководителя управляющей компании
В Уфе возбудили уголовное дело на руководителя управляющей компании
Вчера, 08:39ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Несмотря на невыплату налогов на 9 млн рублей, организация продолжала оплачивать услуги контрагентов.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, руководством ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ. Об этом в ведомстве сообщили накануне, 5 июля.

Выяснилось, что у управляющей компании в декабре 2019-январе 2020 года образовался долг по выплате налогов в размере 9 миллионов рублей. Однако это не помещало предприимчивому руководителю договориться с другим юридическим лицом и с его счетов переводить деньги в пользу контрагентов.

Таким образом были оплачены услуги на 8 миллионов рублей, которые также сокрыты от налоговой службы.

После проведения обыска в офисе компании, была изъята бухгалтерская документация и проведут финансово-экономическую судебную экспертизу. Необходимая сумма задолжности была также оплачена.

Ранее стало известно о том, что пятеро уфимцев предстанут перед судом за передачу взятки. Таким образом они хотели незаконно получить водительские права.

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