В Уфе группа подростков промышляла кражами и грабежами больше года

Пятеро несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет предстанут перед судом за многочисленные правонарушения. Их обвиняют в совершении серии краж, грабежей, а также в угоне и покушении на угон автомобиля.
Подростки орудовали в магазинах Уфы, а также в Уфимском и Иглинском районах больше года, с августа 2019 года по сентябрь 2020 года. Они не только похищали деньги, но и не брезговали сигаретами и алкоголем. – В двух магазинах они похитили товар в присутствии работников магазина, которые попытались их задержать. Всего за указанный период они похитили денежных средств, материальных ценностей и причинили ущерб на общую сумму почти 300 тысяч рублей – сообщает пресс-служба СК Башкирии.
Кроме того, подростки угоняли авто – «ВАЗ-21043», но попались на угоне «ГАЗ 3110» – именно на этом «деле» одного из участников и задержали.
Пресс-служба СК сообщает, что причастность обвиняемых к совершенным преступлениях удалось установить благодаря совместной работы следователей Следственного комитета и сотрудников МВД. Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях, а уголовное с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.