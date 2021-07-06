В Уфе группа подростков промышляла кражами и грабежами больше года

Подростки орудовали в магазинах Уфы, а также в Уфимском и Иглинском районах больше года, с августа 2019 года по сентябрь 2020 года. Они не только похищали деньги, но и не брезговали сигаретами и алкоголем. – В двух магазинах они похитили товар в присутствии работников магазина, которые попытались их задержать. Всего за указанный период они похитили денежных средств, материальных ценностей и причинили ущерб на общую сумму почти 300 тысяч рублей – сообщает пресс-служба СК Башкирии.