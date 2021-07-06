В Уфе группа подростков промышляла кражами и грабежами больше года

В Уфе группа подростков промышляла кражами и грабежами больше года
В Уфе группа подростков промышляла кражами и грабежами больше года
Вчера, 16:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: zen.yandex.com
Пятеро несовершеннолетних предстанут перед судом за серию краж, грабежей и угоны автомобилей.

Пятеро несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет предстанут перед судом за многочисленные правонарушения. Их обвиняют в совершении серии краж, грабежей, а также в угоне и покушении на угон автомобиля.

Подростки орудовали в магазинах Уфы, а также в Уфимском и Иглинском районах больше года, с августа 2019 года по сентябрь 2020 года. Они не только похищали деньги, но и не брезговали сигаретами и алкоголем. – В двух магазинах они похитили товар в присутствии работников магазина, которые попытались их задержать. Всего за указанный период они похитили денежных средств, материальных ценностей и причинили ущерб на общую сумму почти 300 тысяч рублей – сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Кроме того, подростки угоняли авто – «ВАЗ-21043», но попались на угоне «ГАЗ 3110» – именно на этом «деле» одного из участников и задержали.

Пресс-служба СК сообщает, что причастность обвиняемых к совершенным преступлениях удалось установить благодаря совместной работы следователей Следственного комитета и сотрудников МВД. Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях, а уголовное с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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