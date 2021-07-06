В Оренбургской области введен режим ЧС из-за начавшегося степного пожара

Как сообщает сайт 360tv.ru, ликвидация огня осложнена труднодоступным горным рельефом, серьезными порывами ветра, установившейся в регионе жарой.
На устранение пожара изначально было направлено 117 сотрудников ведомства и 26 единиц техники. В дальнейшем к борьбе с огнем привлекли дополнительные силы, и на данный момент пожар тушат 157 единиц штатного состава и 40 спецавтомобилей. Также на место ЧП прибыл пожарный поезд. Помимо этого, организована работа мобильного пункта управления ГУ МЧС России по региону, в экстренном случае к работе привлекут аэромобильную группировку.
К настоящему времени отдельные очаги возгорания почти полностью ликвидированы. Ситуацию на местности постоянно контролируют, в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов. МЧС удалось остановить огонь до того, как он перекинется на жилые дома.
Сообщается, что 5 июля в 10 километрах от города Медногорска загорелась сухая трава.