В Оренбургской области введен режим ЧС из-за начавшегося степного пожара

Режим ЧС ввели власти муниципалитета Медногорска Оренбургской области. По данным пресс-службы МЧС по региону, в окрестностях города начался лесной пожар. Решение о введении режима чрезвычайной ситуации было принято на заседании специальной комиссии.

Как сообщает сайт 360tv.ru, ликвидация огня осложнена труднодоступным горным рельефом, серьезными порывами ветра, установившейся в регионе жарой. На устранение пожара изначально было направлено 117 сотрудников ведомства и 26 единиц техники. В дальнейшем к борьбе с огнем привлекли дополнительные силы, и на данный момент пожар тушат 157 единиц штатного состава и 40 спецавтомобилей. Также на место ЧП прибыл пожарный поезд. Помимо этого, организована работа мобильного пункта управления ГУ МЧС России по региону, в экстренном случае к работе привлекут аэромобильную группировку. К настоящему времени отдельные очаги возгорания почти полностью ликвидированы. Ситуацию на местности постоянно контролируют, в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов. МЧС удалось остановить огонь до того, как он перекинется на жилые дома. Сообщается, что 5 июля в 10 километрах от города Медногорска загорелась сухая трава.

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