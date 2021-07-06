В детских садах Башкирии снова вводят ограничения в связи с COVID-19

В детских садах Башкирии снова вводят ограничения в связи с COVID-19
В детских садах Башкирии снова вводят ограничения в связи с COVID-19
Вчера, 16:23ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
В дошкольных учреждениях вновь запретят проводить утренники.

Детским садам республики вновь поступил указ усилить меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил сегодня, 6 июля, собственный источник Mkset.

Руководителям детских садов вновь пришла рассылка, в которой сказано о введении ограничений. Отметим, что в дошкольном отделе образования города Уфы информацию о рассылке подтвердили.

В частности, требуется ужесточить утренний фильтр детей, запретить массовые мероприятия, вновь нанести разметку, сообщающую о соблюдении дистанции. И это далеко не все меры, которые должны быть приняты в детских садах республики.

Редакция Mkset направила запрос в министерство образования республики, но получить оперативный комментарий на момент публикации не удалось.

Отметим, что сегодня совещание по ситуации с распространением коронавируса прошло по приказу главы республики за закрытыми дверьми. А в ходе оперативного совещания с главой Башкирии стало известно о том, что у четырех сотрудников детских лагерей обнаружили коронавирус.

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