В детских садах Башкирии снова вводят ограничения в связи с COVID-19

Отметим, что сегодня совещание по ситуации с распространением коронавируса прошло по приказу главы республики за закрытыми дверьми. А в ходе оперативного совещания с главой Башкирии стало известно о том, что у четырех сотрудников детских лагерей обнаружили коронавирус.