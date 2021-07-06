В детских садах Башкирии снова вводят ограничения в связи с COVID-19

Детским садам республики вновь поступил указ усилить меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил сегодня, 6 июля, собственный источник Mkset.
Руководителям детских садов вновь пришла рассылка, в которой сказано о введении ограничений. Отметим, что в дошкольном отделе образования города Уфы информацию о рассылке подтвердили.
В частности, требуется ужесточить утренний фильтр детей, запретить массовые мероприятия, вновь нанести разметку, сообщающую о соблюдении дистанции. И это далеко не все меры, которые должны быть приняты в детских садах республики.
Редакция Mkset направила запрос в министерство образования республики, но получить оперативный комментарий на момент публикации не удалось.
Отметим, что сегодня совещание по ситуации с распространением коронавируса прошло по приказу главы республики за закрытыми дверьми. А в ходе оперативного совещания с главой Башкирии стало известно о том, что у четырех сотрудников детских лагерей обнаружили коронавирус.