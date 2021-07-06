В Башкирии потеплеет до +30 градусов к середине недели

В четверг, 8 июля, небольшой дождь прогнозируется в южных районах, ветер восточный, северо-восточный умеренный, в южной части порывистый. Ночью столбик термометра достигнет отметки +11...+16 градусов, по востоку +6 градусов. Днём потеплеет до +25...+30 градусов.