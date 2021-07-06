В Башкирии планируют построить эколестницу на вершину горы Торатау

– Перед этим на шихане работают археологи. Историко-культурная экспертиза нам очень нужна, она позволит правильно оценить состояние шихана. Перед этим несколько месяцев вопрос прорабатывали с учеными, экологами, геологами, биологами и местными жителями. К работе подключились специалисты Российской академии наук. Мы должны удостовериться, что ничем не навредим нашей природе. Вершина Торатау охраняется на федеральном уровне, и каждый ее сантиметр имеет особое значение. Учитывается все - геологически ценные участки, зоны, где растут редкие растения, места гнездования птиц, состояние почвы – написал Хабиров в социальных сетях.