В Башкирии планируют построить эколестницу на вершину горы Торатау

В Башкирии планируют построить эколестницу на вершину горы Торатау
В Башкирии планируют построить эколестницу на вершину горы Торатау
Вчера, 12:40ОбществоИрина ДеревянчукФото: соцсети
Перед этим на шихане пройдет серьезная экспертиза, которая не допустит вреда природе.

– Перед этим на шихане работают археологи. Историко-культурная экспертиза нам очень нужна, она позволит правильно оценить состояние шихана. Перед этим несколько месяцев вопрос прорабатывали с учеными, экологами, геологами, биологами и местными жителями. К работе подключились специалисты Российской академии наук. Мы должны удостовериться, что ничем не навредим нашей природе. Вершина Торатау охраняется на федеральном уровне, и каждый ее сантиметр имеет особое значение. Учитывается все - геологически ценные участки, зоны, где растут редкие растения, места гнездования птиц, состояние почвы – написал Хабиров в социальных сетях.

Глава Башкирии также рассказал о планах проложить экотропу с восточной и северной сторон Торатау, длиной около 1000 метров. По пути будут смотровые площадки со скамейками, которая позволит семьям с детьми с комфортом подняться на вершину.

– Развиваем мы и услуги в нашем визит-центре, который расположен у подножия горы Торатау. Наша республика может стать и станет местом притяжения внутреннего и международного туризма. Благоустройство геопарка «Торатау» - конкретный шаг к этой цели – подытожил Хабиров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы