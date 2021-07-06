Деньги мимо: как связанная с арестом чиновников фирма не может сдать школу в Башкирии

Директор школы № 5 в Туймазах Урал Галишин в беседе с корреспондентом Mkset рассказал, почему реконструкция может затянуться надолго. Сам мужчина является директором данной школы 26 лет и также обеспокоен сроком окончания работ. По его словам, в настоящее время учебное заведение арендует первый этаж колледжа и на таких же правах проходят занятия для учеников еще нескольких классов в школе № 7. Директор также недоволен тем, что здания находятся в 2-3 километрах от района, где находится недостроенная старая школа, и добираться детям, признает, непросто. На вопрос журналиста о том, почему районная администрация не выделяет школьные автобусы, Урал Галишин ответил, что для того, чтобы перевозить всех детей, потребуются десятки автобусов.