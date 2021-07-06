Деньги мимо: как связанная с арестом чиновников фирма не может сдать школу в Башкирии

Жители города Туймазы обратились к главе Башкирии Радию Хабирову с призывом о помощи. Вот уже четыре года ученики школы № 5 вместо того, чтобы получать знания в стенах родной школы, вынуждены скитаться по разным зданиям города.
Как рассказала мама учеников этой школы, проблемы начались еще в ноябре 2017 года. Тогда учебное заведение было признано аварийным и закрыто, а учеников разделили на две группы. Первоклашек, а также учеников 5-11 классов отправили получать знания в корпус бывшего филиала УГАТУ, а ученики 2-4 классов посещали во вторую смену туймазинскую школу № 9. Затем из корпуса филиала авиационного университета классы перебрались в арендованный первый этаж индустриального колледжа. Оба здания находятся в трех километрах от микрорайона Тубанкуль, в котором находится аварийная школа № 5.
— Эта пятая школа как тоннель. Все деньги уходят мимо. И школу уже четвертый год не могут никак до ума довести.жительница Туймазов Татьяна Владимирская.
Мои дети-первоклассники учились в здании индустриального колледжа, это от дома пешком идти мне около 50 минут быстрым шагом. Сейчас они идут учиться в школу № 9. Это ещё дальше индустриального колледжа, — возмущенно рассказала корреспонденту Mkset мама школьников Татьяна Владимирская.
По ее словам, на реконструкцию здания выделялись огромные деньги, но по каким-то причинам строительство так и не завершилось. Судя по системе «СПАРК», первым подрядчиком, который взялся за ремонт школы, стала организация ООО «Прогресс», которая вскоре, по словам женщины, перестала исполнять муниципальный контракт.
В декабре 2020 года были объявлены новые торги и поиски нового подрядчика. Выиграла тендер небезызвестная компания ООО «А-строй», связанная с неготовыми очистными сооружениями в Кумертау, после приемки которых два министра Башкирии оказались под арестом, так как по факту объекты оказались не готовы к работе. По данным новой госзакупки, на реконструкцию школы и возведение надстройки из бюджета Башкирии было выделено 165,3 млн рублей. Однако спустя полгода после начала работ на территории учебного заведения рабочих не видно, хотя, согласно «СПАРКу», подрядчик на данный момент должен вовсю выполнять свои обязательства.
С момента начала работ родителей постоянно кормят «завтраками», каждый раз сообщая о новых сроках готовности школы. Новая школа, по первым данным, должна была распахнуть свои двери 20 декабря 2019 года, затем открытие сместилось на август 2020-го, а теперь на паспорте объекта красуется новая дата — школа должна быть достроена к ноябрю 2022 года.
— Я и мой муж второй год пишем в администрацию и главе республики. И не только мы — еще много родителей, которые пытаются добиться ответа, почему люди бездействуют, а сроки постоянно переносят. Нам уже закрыли доступ оставлять комментарии, — рассказала женщина.
Родители не понимают и еще одной вещи: на те огромные средства, что были выделены, быстрее и проще было бы построить совсем новую школу, а старую полностью снести.
Директор школы № 5 в Туймазах Урал Галишин в беседе с корреспондентом Mkset рассказал, почему реконструкция может затянуться надолго. Сам мужчина является директором данной школы 26 лет и также обеспокоен сроком окончания работ. По его словам, в настоящее время учебное заведение арендует первый этаж колледжа и на таких же правах проходят занятия для учеников еще нескольких классов в школе № 7. Директор также недоволен тем, что здания находятся в 2-3 километрах от района, где находится недостроенная старая школа, и добираться детям, признает, непросто. На вопрос журналиста о том, почему районная администрация не выделяет школьные автобусы, Урал Галишин ответил, что для того, чтобы перевозить всех детей, потребуются десятки автобусов.
— Школу начали ремонтировать в ноябре 2018-го. Поменяли одного подрядчика, который не справился — ждать от него было нечего. Дела у них не пошли, контракт закончился, и они его разорвали. Сейчас пришел другой. Начали вроде что-то делать, но опять все остановилось. Новый подрядчик взялся, и работа немного шла, но у него вроде бы опять не хватает ресурсов, и месяц стройка стоит. Опять денег нет, ждут, когда им выплатят, а администрация требует, чтобы они сделали и сдали все в срок, поделился Галишин.
Также директор недостроенной школы рассказал о том, что проблемой реконструкции здания администрация города была обеспокоена еще в 2013 году. Тогда был разработан и одобрен проект и даже было разрешено приступить к его реализации, но за работу удалось взяться только сейчас, что дополнительно создает проблему скорого завершения работ.
— Проект несовершенный: здание школы старое, когда начинают что-либо делать, начинаются несостыковки. Проект сделали по старым требованиям, а на сегодня уже делают на новый манер и получается, что не всегда выходит сделать так, как нужно, — пояснил Галишин.
В Минстрое Башкирии отказались прокомментировать ситуацию, объяснив, что разъяснить ее может либо местная администрация, либо сам подрядчик. В ООО «А-строй» женщина на том конце провода, услышав, что звонит журналист, бросила трубку и затем вовсе перестала выходить на связь.
Mkset обратился в администрацию Туймазинского района, чтобы разобраться в ситуации. Но получил сухой ответ.
— Работы были приостановлены в связи с несоответствием проектно-сметной документации. Сейчас она приводится в соответствие, затем строительство будет продолжено. Срок окончания работ — декабрь 2022 года, — прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Туймазинского района по промышленности, строительству, транспорту и связи Марсель Сафин.