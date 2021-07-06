Стала известна дата окончания проверок на предприятиях близ Уфы из-за жалоб горожан

27 июля завершаться проверки на предприятиях блих Уфы которые, по мнению жителей города, могли стать источником неприятного запаха в воздухе. Об этом доложили главе республики Радию Хабирову в ходе оперативного совещания сегодня, 5 июля.
— Всего мы проверим 1570 источников на которые поступали жалобы. В случае если мы не успеем до этой даты, тогда сроки проверки продлим. Также помогать нам будет Природоохранная прокуратура, — сообщил и. о. руководителя Южно-уральского межрегионального отделения Росприроднадзора Роман Болотов.
По завершении проверки глава Башкирии потребовал доложить о ситуации и итоги проверки будут рассмотрены на совещании. Если будет установлен и подтвержден факт утечки загрязняющих веществ с предприятий в таком случае Радий Хабиров соберет представителей этих организаций и представителей Росприроднадзора, которые расскажут о мерах которые будут принимать по ее ликвидации.
Ранее Росприроднадзор начал проверку на предприятиях Уфы после жалоб на запах в городе.