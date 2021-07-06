Стала известна дата окончания проверок на предприятиях близ Уфы из-за жалоб горожан

По завершении проверки глава Башкирии потребовал доложить о ситуации и итоги проверки будут рассмотрены на совещании. Если будет установлен и подтвержден факт утечки загрязняющих веществ с предприятий в таком случае Радий Хабиров соберет представителей этих организаций и представителей Росприроднадзора, которые расскажут о мерах которые будут принимать по ее ликвидации.