Перенос мероприятий, экотропа на горе и ограничения в детсадах. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о переносе массовых мероприятий. Это связано с предотвращением распространения коронавируса. Так, Финал WorldSkills переносится на конец августа.
Также глава республики рассказал о планах проложить экотропу с восточной и северной сторон Торатау, длиной около 1000 метров. По пути будут смотровые площадки со скамейками, которая позволит семьям с детьми с комфортом подняться на вершину. Перед этим на шихане пройдет серьезная экспертиза, которая не допустит вреда природе.
На оперативном совещании Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации с автомобилями марки «Лада Ларгус». Которые за прошедшую неделю стали участниками смертельных ДТП на трассах республики.
Детским садам республики вновь поступил указ усилить меры по предотвращению распространения коронавируса. Руководителям детских садов вновь пришла рассылка, в которой сказано о введении ограничений. В дошкольном отделе образования города Уфы информацию о рассылке подтвердили.
Министр здравоохранения Башкирии рассказал о причинах нехватки вакцин от коронавируса. Всего в республики поступило 798 780 тысяч доз вакцин от коронавируса. Такие данные озвучил министр здравоохранения республики на брифинге по недопущению распространения коронавируса сегодня