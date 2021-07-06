Перенос мероприятий, экотропа на горе и ограничения в детсадах. Итоги дня в Башкирии

Также глава республики рассказал о планах проложить экотропу с восточной и северной сторон Торатау, длиной около 1000 метров. По пути будут смотровые площадки со скамейками, которая позволит семьям с детьми с комфортом подняться на вершину. Перед этим на шихане пройдет серьезная экспертиза, которая не допустит вреда природе.