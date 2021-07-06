Минеева дала оценку падению продаж в ресторанах после введения QR-кодов

Уполномоченный по защите прав бизнесменов Москвы Татьяна Минеева сообщила, что продажи в столичных ресторанах из-за введения QR-кодов упали в два раза. При этом онлайн-продажи выросли почти в 2,5 раза. Вся надежда на то, что россияне станут активнее прививаться.

В исследовании аналитического ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» говорится, что в выходные и праздники обороты кафе и ресторанов восстанавливаются, чек увеличивается. По словам участников рынка, когда в январе 2021 года сняли ограничения, за выходные чек увеличивался на 5-7%. Однако сейчас этого, несомненно, недостаточно. Вся надежда на кратный рост количества вакцинировавшихся из числа главных потребителей услуг заведений общественного питания. Об этом информирует tass.ru. Специалисты провели сравнение онлайн- и офлайн-продаж в ресторанах и кафе за прошлую и позапрошлую недели: 28 июня - 4 июля и 21 - 27 июня. Выяснилось, что в Москве средний чек равен 1 105 руб. Это на 10% ниже, чем на минувшей неделе. В натуральном выражении объем продаж упал на 51% по отношению к объему продаж за тот же период прошлой недели. Вместе с тем количество интернет-заказов возросло на 141%. По Российской Федерации средний чек достиг 970 руб. Он оказался на 7% ниже, чем на прошлой неделе. В натуральном выражении объем продаж упал на 15%. Число дистанционных заказов выросло на 28%. По словам специалистов «Чек индекса», неделю назад количество клиентов в московских заведениях общественного питания было намного меньше, чем в обычные дни. Падение продаж в заведениях общепита столицы было особенно сильным в первой половине минувшей недели (снижение по итогам первых трех дней работы превысило 60-65%). К концу недели рынок начал быстрее адаптироваться к сложившимся условиям и число посетителей увеличилось. Специалисты отмечают, что введение новых требований к ресторанам и кафе заставило покупателей оперативно вернуться к апробированным во время старых ограничений форматам коммуникаций с объектами общественного питания. Россияне стали чаще обращаться к сервисам от остальных игроков фуд-сектора (магазины, кухни моделей dark kitchen и другие). Кафе и ресторанам приходится адаптироваться к обстановке. Они развивают работу с интернет-заказами и продажи навынос. Кое-кто предоставляет бонусы и программы поощрений для посетителей, привившихся от новой коронавирусной инфекции, резюмировали эксперты. Подчеркнем, что с 28 июня 2021 года московские заведения общественного питания начали обслуживать лишь тех лиц, кто имеет QR-код. Так, в первые сутки трафик в кофейнях «Шоколадница» рухнул на 70%, а товарооборот - на 50%.

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