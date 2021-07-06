Минеева дала комментарии по поводу заявления ретейлеров о вакцинации сотрудников

По словам Минеевой, бизнес старается выполнить указание московского правительства, но не справляется по независящим от него причинам, в частности из-за ограниченной пропускной способности прививочных пунктов. Некоторые предприятия, включенные в список обязательной вакцинации, смогли привить только 25% от необходимого числа. Бизнес-омбудсмен заявила, что с предпринимателями ведутся постоянные консультации по данной теме.