Минеева дала комментарии по поводу заявления ретейлеров о вакцинации сотрудников

Минеева дала комментарии по поводу заявления ретейлеров о вакцинации сотрудников
Минеева дала комментарии по поводу заявления ретейлеров о вакцинации сотрудников
Вчера, 21:16ОбществоФото: фрагмент видео
Столичные ретейлеры заявили о невозможности привить необходимое число сотрудников к 15 июля. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева прокомментировала это заявление.

Напомним, продовольственные торговые сети и поставщики продукции данной категории предупредили администрацию Москвы о том, что не смогут выполнить указание столичного градоначальника Сергея Собянина в срок. Оно касалось обязательной вакцинации 60% работников к 15 июля. Ретейлеры и их партнеры просят власти Москвы сдвинуть конечный срок вакцинации сотрудников на 15 августа, сообщает информационный портал iz.ru.

Известно, что к Собянину обратилось руководство ассоциации «Русбренд», объединяющей PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и другие известные бренды. Причина просьбы о переносе финального срока – очередь на прививки, растянувшаяся до августа.

В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали о том, что просто не успеют привить нужное количество работников к указанному сроку из-за ограниченной пропускной способности стационарных пунктов вакцинации. Кроме этого, имеются технические ограничения в системе сбора и регистрации данных.

По словам Минеевой, бизнес старается выполнить указание московского правительства, но не справляется по независящим от него причинам, в частности из-за ограниченной пропускной способности прививочных пунктов. Некоторые предприятия, включенные в список обязательной вакцинации, смогли привить только 25% от необходимого числа. Бизнес-омбудсмен заявила, что с предпринимателями ведутся постоянные консультации по данной теме.

Распоряжение о вакцинации 60% сотрудников касается прежде всего сферы обслуживания (транспорт, услуги, общепит и другие), а также торговли. Невыполнение этого постановления грозит штрафами от 50 000 до 300 000 рублей.

В России с 18 января проводится массовая вакцинация граждан. Все желающие могут прийти в прививочный пункт и совершенно бесплатно сделать прививку. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированы 4 противоковидных вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт». Последняя является облегченным, однокомпонентным вариантом первой российской вакцины «Спутник V».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие в столице крупнейшего в России пункта вакцинации. Он будет работать на площадке в Гостином дворе. Новый пункт сможет принимать ежедневно до 6000 человек. При необходимости число ежедневно вакцинированных может быть увеличено.

Также столичный градоначальник заявил, что первым компонентом вакцинированы уже более 3 млн москвичей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы