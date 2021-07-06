Минеева дала комментарии по поводу заявления ретейлеров о вакцинации сотрудников

Напомним, продовольственные торговые сети и поставщики продукции данной категории предупредили администрацию Москвы о том, что не смогут выполнить указание столичного градоначальника Сергея Собянина в срок. Оно касалось обязательной вакцинации 60% работников к 15 июля. Ретейлеры и их партнеры просят власти Москвы сдвинуть конечный срок вакцинации сотрудников на 15 августа, сообщает информационный портал iz.ru.
Известно, что к Собянину обратилось руководство ассоциации «Русбренд», объединяющей PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и другие известные бренды. Причина просьбы о переносе финального срока – очередь на прививки, растянувшаяся до августа.
В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали о том, что просто не успеют привить нужное количество работников к указанному сроку из-за ограниченной пропускной способности стационарных пунктов вакцинации. Кроме этого, имеются технические ограничения в системе сбора и регистрации данных.
По словам Минеевой, бизнес старается выполнить указание московского правительства, но не справляется по независящим от него причинам, в частности из-за ограниченной пропускной способности прививочных пунктов. Некоторые предприятия, включенные в список обязательной вакцинации, смогли привить только 25% от необходимого числа. Бизнес-омбудсмен заявила, что с предпринимателями ведутся постоянные консультации по данной теме.
Распоряжение о вакцинации 60% сотрудников касается прежде всего сферы обслуживания (транспорт, услуги, общепит и другие), а также торговли. Невыполнение этого постановления грозит штрафами от 50 000 до 300 000 рублей.
В России с 18 января проводится массовая вакцинация граждан. Все желающие могут прийти в прививочный пункт и совершенно бесплатно сделать прививку. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированы 4 противоковидных вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт». Последняя является облегченным, однокомпонентным вариантом первой российской вакцины «Спутник V».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие в столице крупнейшего в России пункта вакцинации. Он будет работать на площадке в Гостином дворе. Новый пункт сможет принимать ежедневно до 6000 человек. При необходимости число ежедневно вакцинированных может быть увеличено.
Также столичный градоначальник заявил, что первым компонентом вакцинированы уже более 3 млн москвичей.