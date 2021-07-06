Мэр Сибая предложил местным жителям выбрать режим работы городских курантов

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов решил обсудить с жителями города вопрос, касающийся городских курантов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По словам мэра, курантам, которые являются одной из главных достопримечательностей города, уже 35 лет. Сейчас специалисты МБУ «УЖКХ» завершают их ремонт. Также он отметил, что на часах появится светодиодная подсветка. — Часы — это сердце города. Идут часы — значит, идет жизнь. Они должны показывать правильное время, должны звучать. Так было в Сибае многие годы. Так должно оставаться и впредь, — заявил градоначальник. Рустем Афзалов добавил, что в ходе ремонта настроят звук курантов. Он обратился к горожанам с вопросом о том, в каком режиме они должны звучать, и предложил им пройти опрос по этому поводу или написать свои предложения в комментариях под его постом. — Что будут играть наши куранты? Мелодии будут меняться, но каждая из них должна быть понятна и дорога всем нам. Музыка обязательно будет тематической, связанной с тем, чем живет наш город, с событиями, которые у нас проходят, — заключил он.

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