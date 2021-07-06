Экспедиция «Северные амуры» и школьный лекторий возобновили работу в Башкирии

В этом году новая встреча ученых со школьниками была приурочена к Европейским дням археологии, которые отмечаются 18–20 июня. Впрочем, из-за проведения ЕГЭ у выпускников школ общение с ними пришлось сдвинуть на несколько дней. Как отметили ученые, вероятно, Абзелиловский район на сей раз оказался самой восточной точкой Европы, где отмечался профессиональный праздник археологов.