Экспедиция «Северные амуры» и школьный лекторий возобновили работу в Башкирии

Сезон 2021 года для взрослых ученых и юных исследователей стартовал 22 июня. В этот день представители Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН в рамках продолжения работы школьного лектория вновь приехали в Абзелиловский район Башкирии.
— Открытие лектория в 2019 году и продолжение его работы в 2020 году продемонстрировали его высокую востребованность именно у сельских школьников. Основной площадкой работы экспедиции «Якты-Куль-Кусимово», является именно Абзелиловский район, поэтому привлечение учащихся ближайших сел и деревень является закономерным. Проект поддерживается руководством Башкортостана и Фондом «История Отечества», — рассказал руководитель экспедиции и школьного лектория, ведущий научный сотрудник Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Никита Савельев.
В этом году новая встреча ученых со школьниками была приурочена к Европейским дням археологии, которые отмечаются 18–20 июня. Впрочем, из-за проведения ЕГЭ у выпускников школ общение с ними пришлось сдвинуть на несколько дней. Как отметили ученые, вероятно, Абзелиловский район на сей раз оказался самой восточной точкой Европы, где отмечался профессиональный праздник археологов.
В процессе общения со школьниками ученые продолжили знакомить их с археологией, как с наукой, подробно рассказали о предыдущих результатах работы экспедиции «Якты-Куль-Кусимово», сделали экскурс в историю и археологию Башкирского Зауралья, а также затронули немало других интересных тем.
Экспедиция и лекторий продолжают свою работу.