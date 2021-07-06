Экспедиция «Северные амуры» и школьный лекторий возобновили работу в Башкирии

Экспедиция «Северные амуры» и школьный лекторий возобновили работу в Башкирии
Экспедиция «Северные амуры» и школьный лекторий возобновили работу в Башкирии
Вчера, 15:28ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
В Башкирии продолжает активную исследовательскую деятельность школьный лекторий археологической экспедиции «Северные амуры», третий год работающей на побережье озер Якты-Куль и Сабакты.

Сезон 2021 года для взрослых ученых и юных исследователей стартовал 22 июня. В этот день представители Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН в рамках продолжения работы школьного лектория вновь приехали в Абзелиловский район Башкирии.

Фото:vk.com

— Открытие лектория в 2019 году и продолжение его работы в 2020 году продемонстрировали его высокую востребованность именно у сельских школьников. Основной площадкой работы экспедиции «Якты-Куль-Кусимово», является именно Абзелиловский район, поэтому привлечение учащихся ближайших сел и деревень является закономерным. Проект поддерживается руководством Башкортостана и Фондом «История Отечества», — рассказал руководитель экспедиции и школьного лектория, ведущий научный сотрудник Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Никита Савельев.

Фото:vk.com

В этом году новая встреча ученых со школьниками была приурочена к Европейским дням археологии, которые отмечаются 18–20 июня. Впрочем, из-за проведения ЕГЭ у выпускников школ общение с ними пришлось сдвинуть на несколько дней. Как отметили ученые, вероятно, Абзелиловский район на сей раз оказался самой восточной точкой Европы, где отмечался профессиональный праздник археологов.

Фото:vk.com

В процессе общения со школьниками ученые продолжили знакомить их с археологией, как с наукой, подробно рассказали о предыдущих результатах работы экспедиции «Якты-Куль-Кусимово», сделали экскурс в историю и археологию Башкирского Зауралья, а также затронули немало других интересных тем.

Фото:vk.com

Экспедиция и лекторий продолжают свою работу.

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