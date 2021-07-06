Бизнес-омбудсмен Москвы Минеева призывает бизнес выступить единым фронтом

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева дала собственную оценку предложению бизнес-омбудсмена при президенте Российской Федерации Бориса Титова продлить мораторий на проверку предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) до конца текущего года.

Титов выступил с инициативой приостановить плановые проверки бизнеса, а внеплановые проводить лишь в случае угрозы жизни и здоровью населения, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Помимо этого, бизнес-омбудсмен при президенте предложил вообще не вводить ограничения для профилактических мероприятий, сообщает gorod55.ru. Минеева полностью поддерживает идеи своего коллеги. Она надеется, что благодаря им представители малого и среднего бизнеса выживут в кризис, а уровень доверия к власти вырастет. Опрос Федеральной службы охраны об административной среде показал, что в РФ 85% коммерсантов не заметили снижения административной нагрузки на их компании в прошлом году. Несмотря на мораторий на проверки и введение прочих послаблений в контрольно-надзорной области, нагрузка на российский бизнес не изменилась или даже увеличилась, отметила уполномоченный по защите прав бизнесменов в Москве. Собеседница издания считает, что так дальше нельзя. Предпринимательское сообщество должно выступить единым фронтом. В противном случае проиграют все. В конце прошлого месяца Борис Титов попросил президента Владимира Путина на время приостановить проверки бизнеса. Мораторий на плановые проверки представителей малого и среднего предпринимательства ввели в 2020 году как одну из мер поддержки бизнеса во время эпидемии новой коронавирусной инфекции. Запрет будет действовать до конца нынешнего года. Он не касается внеплановых проверок, проводящихся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозы жизни и возникновения чрезвычайных происшествий. В своем обращении бизнес-омбудсмен при президенте России подчеркнул, что с первого июля этого года в стране начал действовать новый закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле. Он вводит новые принципы контроля, а также новые виды контрольных мероприятий. Одной из них станет инспекционный визит. Между тем Титов уверен, что правоприменительная практика по нормам нового закона «еще как минимум год не будет сформирована». Правозащитник пояснил, что «новые положения, определяющие возможные виды контрольных мероприятий и критерии отнесения объектов к категориям риска, только разрабатываются». Решением проблемы уполномоченный видит введение новых принципов госконтроля. Так, надо предусмотреть возможность вынесения предупреждения в качестве «безальтернативной санкции за впервые выявленное в ходе проверки субъектов МСП нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей». Кроме того, необходимо «распространить предупреждения за нарушения в налоговой сфере, если действия неумышленны и допущены впервые». Еще Борис Титов советует разрешить штрафовать предпринимателей лишь тогда, когда административное производство открыли во время контрольно-надзорного мероприятия, которое проводилось по согласованию с прокуратурой. Помимо этого, нужно исключить одновременное административное наказание структуры и ее должностного лица.

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