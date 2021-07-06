Бизнес-омбудсмен Минеева назвала взрывным рост онлайн-торговли

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при правительстве Москвы Татьяна Минеева высказалась о растущих показателях интернет-торговли в России. О том, что уровень продаж онлайн-ретейлеров вырос на 60%, ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель кабмина подчеркнул, что пандемия коронавируса, которая привела к столь строгим ограничительным мерам, тем не менее дала толчок другим процессам российской экономики. Так, стране пришлось обратиться к смене технологического уклада и ускорить процессы цифровизации, сообщает ТАСС. «В период действия ограничений розница одной из первых продемонстрировала свои возможности к адаптации. Да, посещаемость торговых центров упала на 30 процентов, но это было компенсировано развитием и ростом мелкооптовой розничной торговли, сюда же надо отнести и взрывной рост онлайн-торговли. Напомню, что по любым вопросам, в том числе и проблемным, предприниматели, представляющие данную сферу, могут обратиться в приемную бизнес-омбудсмена», - подчеркнула столичный бизнес-омбудсмен. Рынок интернет-торговли в прошлом году продемонстрировал быстрые темпы роста и вырос почти на 60 процентов - до 3,2 триллиона рублей, отметил премьер-министр Мишустин, выступая на международной промышленной выставке «Иннопром». Он считает, что следующий аналогичный рывок произойдет в промышленном секторе. «В самое ближайшее время нужно сделать ответственный шаг к полной автоматизации технологических процессов в производстве, логистике, управленческой сфере», - заявил премьер. При этом он подчеркнул, что данную трансформацию уже прошли некоторые секторы экономики: банки, медиа, розничная торговля, телекоммуникации, общественный транспорт. "В целях избежания непосредственных контактов многие услуги были переведены в цифровой, удаленный формат, в том числе медицина и образование", - отметил в своей речи глава правительства. Выступая перед собравшимися, Мишустин упомянул и помощь искусственного интеллекта в борьбе с пандемией. Так, именно суперкомпьютеры были задействованы для разработки антиковидных препаратов и вакцин, отметил руководитель кабмина. «На удаленный режим работы в самый пиковый период ограничений перешли почти 45 процентов всех предприятий. Разработаны информационные платформы, которые позволили напрямую связать производителей и потребителей», - подытожил Михаил Мишустин. Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли предложила ограничить функционал предложений отечественных разработчиков, которые должны быть предустановлены на новые смартфоны. В их числе оказались сервисы "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Яндекс". Их предустановка на новые телефоны может сказаться на популярности этих экосистем и приведет к монополизации рынка интернет-торговли, так предполагают в ассоциации.

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