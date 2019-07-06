Земфира Рашитова из Башкирии выиграла 650 тысяч рублей в форуме «Таврида»
6 июля, 11:52ОбществоМинзаля АскароваФото: Личная страница Руслана Хабибова Вконтакте
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Девушка направит средства на проведение республиканского фестиваля этнической красоты «MISS INTERNATIONAL-UFA».
Министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов в социальной сети Вконтакте сообщил радостную новость. По его словам, по итогам Народной смены форума «Таврида» Земфира Рашитова из Башкирии выиграла грант в размере 650 тысяч рублей на проведение Республиканского фестиваля этнической красоты и таланта «MISS INTERNATIONAL-UFA».
- Благодаря отзывам зрителей и по требованию самих участников, я повторно решила поучаствовать в конкурсе молодежных проектов. Я счастлива! Спасибо экспертам Росмолодежи, которые поддержали и поняли важность поддержки межнациональных отношений именно среди молодёжи! Спасибо Министерству молодежной политики и спорта, за вашу веру в нас! Работаем дальше, - прокомментировала сама девушка.
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