В Башкирии завершили поиски пропавшей Елены Соловей из Стерлитамака
6 июля, 14:26ОбществоМинзаля АскароваФото: соцсети
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом сообщил ее муж.
Сегодня, 6 июля, завершились поиски пропавшей 33-летней Елены Соловей из Стерлитамака. Ее муж Николай сообщил, что нашел жену и поблагодарил всех за помощь. Однако не уточнил, где она находилась все это время.
Напомним, молодая мама грудного ребенка 3 июля поругалась с мужем и ушла из дома. С тех пор не было от нее никаких вестей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей