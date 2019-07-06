Неделя в Башкирии: Луизу вернули в Уфу; выпускники школ уезжают из Уфы с любовью

Медиакорсеть рассказывает о том, что вы могли пропустить, но должны знать.

ФСБ и шпионы: как в Башкирии госслужбы не смогли спасти упавший французский самолет. Медиакорсеть сравнила официальную версию событий и то, что произошло на самом деле. Также наши журналисты следят за развитием событий вокруг сбежавшей Луизы Хайруллиной, которую 4 июля вместе с семьей, включая двух несовершеннолетних детей, задержали сотрудники Управления ФСБ России.

Про неудачную организацию крупного мероприятия в материале нашего корреспондента «Хаос, неуправляемый хаос»: как прошел V Всемирный курултай башкир. Безобразие, еще и мусор оставили после светового шоу у шихана Торатау.

Евгения Куцуева вполне открыто пообщалась с корреспондентом Медиакорсети и рассказала, о том, кто и когда целенаправленно вкладывал в нее ресурсы для того, чтобы она стала политиком. Тем временем, Иван Сухарев сдал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Башкирии.

Владимир Барабаш обратил внимание на нарушение главным редактором и (или) редакцией СМИ порядка публикации агитационных материалов. Напомним, 27 июня «Башинформ» опубликовал информацию о завершении этапа выдвижения кандидатов на пост главы РБ. В тексте, помимо списка претендентов на эту должность, была фраза о том, что действующий врио уже является фаворитом выборов, а также призыв голосовать за Хабирова.

Рамиля Саитова- кандидат на пост главы Башкирии - написала заявление в следком о её задержании.

Все руководство фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» подало в отставку. Нет, революции как перед отставкой Временного правительства в ноябре 1917 года, не было. Но было недовольство Радия Хабирова их работой, которую врио Главы Башкирии сравнил с «импотенцией».

Выпускникам школ этим летом не до программ кандидатов. Они отдохнули после ЕГЭ и начали участвовать в конкурсах вузов. Две трети выпускников-стобалльников уедут поступать за пределы Башкирии.

А блогер Харт Исхаков, наоборот, вернулся в Уфу после путешествия по России. Он утверждает, что в Башкирии много аэродромов, но их нужно восстанавливать.

Московские эксперты и уфимский брокер по страхованию обсуждали цену врачебной ошибки. Тема возникла после публикации материала о маленькой девочке, которой стоматолог удалил три зуба. Позже маленькой пациентке пришлось удалить часть челюсти.

Ветерану боевых действий — «афганцу», летчику, подполковнику в запасе, инвалиду 2 группы Захару Юнусову теперь приходится ютиться в съемной квартире и работать, чтобы оплатить ее. Ведь его дом отобрали «риелторы».