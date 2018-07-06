Завод «Звезда» подал в суд на издание «Интерфакс»
Компания «Дальневосточный завод «Звезда»», связанная с «Роснефтью», «Газпромбанком» и «Роснефтегазом», обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы.
В качестве ответчика по делу выступает информационное агентство «Интерфакс». Об этом пишет RNS.
Недовольство у руководства судоверфи «Звезда» вызвала публикация «Интерфакса», в которой рассказывалось о хищениях на предприятии. Речь идет о краже порядка 7,5 миллиардов рублей.
Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что к хищению средств в Приморье причастен бывший генеральный директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот. Сейчас мужчина находится в США.
Суть претензий «Звезды» к «Интерфаксу» не раскрывается. На судоверфи от комментариев отказались, а представители информационного агентства документов из суда еще не получали. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 17 сентября 2018 года.
Между тем, руководство «Роснефти» заявило, что публикация «Интерфакса» направлена против их компании. «Роснефть» поддержит иск «Звезды». Якобы деловой репутации компании нанесен вред, а кража средств на судоверфи произошла более четырех лет назад. В то время «Роснефть», «Газпромбанк» и «Роснефтегаз» еще не вступили в капитал ДЦСС.