Завод «Звезда» подал в суд на издание «Интерфакс»

В качестве ответчика по делу выступает информационное агентство «Интерфакс». Об этом пишет RNS.

Недовольство у руководства судоверфи «Звезда» вызвала публикация «Интерфакса», в которой рассказывалось о хищениях на предприятии. Речь идет о краже порядка 7,5 миллиардов рублей.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что к хищению средств в Приморье причастен бывший генеральный директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот. Сейчас мужчина находится в США.

Суть претензий «Звезды» к «Интерфаксу» не раскрывается. На судоверфи от комментариев отказались, а представители информационного агентства документов из суда еще не получали. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 17 сентября 2018 года.