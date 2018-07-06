В Башкирии проверяют элеваторы и хлебные комбинаты

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Башкирии, в республике начинает работать комиссия по оценке готовности материально-технической базы хлебоприемных предприятий, хлебокомбинатов и элеваторов к приемке нового урожая.

Эта работа необходима для обеспечения своевременной и качественной заготовки зерна.

По уточненным данным, на данный момент уже проверено четыре элеватора. Осталось еще 27 предприятий. Комиссия проверяет их общее состояние, и, в частности, проведение комплексного обеззараживания зерновых емкостей и складов.