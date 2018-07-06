В Башкирии наградили многодетных матерей

Медали вручил вице-премьер правительства республики Салават Сагитов.

Всего в республике, начиная с 1998 года, высокого звания удостоено 7729 представительниц прекрасного пола.

– Разрешите от имени главы Башкортостана Рустэма Хамитова поздравить вас с праздником и пожелать всего самого доброго. Поддержка семей является одной из приоритетных в работе нашего Правительства, – сообщил он.

Как сообщил вице-премьер, в этом году, в рамках десятилетия детства, объявленного президентом страны, в регионе будут уделено большое внимание детским учреждениям здравоохранения. В этой части предполагается оснастить современным оборудованием Республиканскую клиническую больницу и детскую клиническую больницу № 17 Уфы. Также в соответствии с указом президента России в течение двух лет в каждом муниципалитете будут организованы ясельные группы.

По словам Салавата Сагитова, республика принимает активное участие в этом проекте. За два года необходимо освоить 2 млрд рублей.