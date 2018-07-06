Уфе дома усадьбы Першиных включены в реестр охраняемых предметов

Дома находятся по адресам: улица Коммунистическая, 117 а, 117/1 и 117 б. Они включены в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Приказ башкирского управления по госохране объектов культурного наследия подписан 31 мая.

В реестре числятся Главный дом усадьбы, Демидовская мельница, Дворовой дом и Угловой дом.

Под охрану подпадают не только сами объекты, но и их территория в исторических границах постройки в 1890-1910 годах.

Как отмечается в документе, в границах памятников допускаются работы по сохранению объектов и их территории, установка малых архитектурных форм (оград, скамеек, вазонов, стел), не нарушающих историческую среду, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям сохранности объекта.