С укусами клещей к врачам обратились уже 7 тысяч жителей Башкирии
Сегодня, 10:52ОбществоЗиля Аскерова
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Этот показатель на 14 процентов ниже, чем был в прошлом году – 8341.
В этом году клещи покусали 7179 жителей республики. В прошлом году за соответствующий период было гораздо больше пострадавших - 8341 человек.
Как сообщает Роспотребнадзор, 4245 гектаров территории Башкирии обработаны акарицидом. Напомним, клещи являются переносчиком заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит.
От клещей можно защититься, соблюдая индивидуальную защиту – носить защитную одежду, обрабатывать ее специальными аэрозольными химическими средствами.
Отправляясь на природу, лучше всего выбрать светлую одежду, чтобы увидеть клеща, заправлять брюки в носки, а водолазку в брюки. На голову накинуть платок или одеть шапочку, плотно прилегающую к голове.
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