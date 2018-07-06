Песков: Кремль следит за уголовным делом о перепродаже лекарств москвичкой
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно наблюдают за происходящем с жительницей Москвы Екатериной Конновой.
Женщина пыталась продать остатки лекарств, которые стали больше не нужны ее ребенку-инвалиду. Об этом шестого июля пишет газета «Известия».
Напомним, Екатерина Коннова приобрела противосудорожные микроклизмы для своего 6-летнего сына. Мальчику диагностировали ДЦП и эпилепсию. После прохождения курса лечения диазепамом в виде микроклизм, у женщины осталась часть препарата. Коннова решила продать неиспользованные клизмы.
В качестве покупателей выступили сотрудники полиции. Они задержали москвичку и возбудили против нее уголовное дело. Женщину обвинили в торговле психотропными веществами.
Песков отметил, что вопрос доступности лекарств здесь не причем. У Конновой препарат был. Она решила его продать, чем и преступила закон. Формального подхода здесь быть не должно.
В Кремле продолжат следить за развитием этой истории, сказал Песков.