«Не дадим убить Стерлитамак!»: онлайн-репортаж с митинга в поддержку Соды

13.45. В эти минуты на площади перед зданием бывшего ДК «Сода» собираются жители Стерлитамака на согласованный и разрешенный митинг в поддержку градообразующего предприятия, которое через несколько лет может закрыться, а порядка 10 тысяч человек остаться без работы. Митинг организован «Партией ветеранов России».

Накануне организаторы расклеили по городу листовки с приглашением к горожанам не оставаться равнодушными к проблеме главного предприятия города и прийти на митинг. Даже не с приглашением, а с воззванием, судя по эмоциональности. Но понять эту эмоциональность можно и нужно: предприятие градообразующее, один из главных налогоплательщиков не только Стерлитамака, но и Башкирии, предприятие, которое производит практически всю российскую пищевую соду и больше половины кальцинированной соды в стране, которая в дальнейшем используется при производстве стекла, в химической промышленности, в медицине, в легкой промышленности.

Помимо этого, это и серьезная социальная программа предприятия в городе. И сейчас действительно остро стоит проблема сырьевого обеспечения завода: сырья осталось лет на пять, а то и меньше. И если проблему не решить, последствия могут быть очень серьезными. Прежде всего, это тысячи людей, которые останутся без работы.

На борту КАМАЗа оборудовали импровизированную сцену с большими колонками, из которых доносятся патриотические песни про "Нашу страну родную, кроме которой у нас нет другой". Вкупе с баннером на сцене "Не дадим убить Стерлитамак!" настрой вполне патриотично-оборонительный. Для жителей Стерлитамака - работников "Соды" и всех кто здесь живёт - это вполне актуально.

Беспощадно знойная погода сегодня немного благосклонна, насколько это вообще возможно в плюс 30 с лишним: редкие облака иногда закрывают солнце и жить ненадолго становится легче.

За час, не меньше, стали собираться люди - сейчас в теньке вокруг площади человек сто ждут начало митинга. Площадь огорожена. За порядком следят не меньше человек 50 полисменов.

13.57. Участники митинга обмениваются мнениями.

- У меня несколько поколений на заводе работают. Родители простыми рабочими были. Я в лаборатории. Дочь моя тоже со мной в лаборатории. Сейчас она в декрете, выходит через три года, как раз когда завод может закрыться. И что? Куда она с новорожденным ребенком? Как жить? - говорит одна из участниц митинга.

- Что будет? Умрет город! Молодым ещё куда ни шло, кто-то уедет. А нам что? Останется город пенсионеров! - подхватывает обсуждение ее коллега по несчастью.

13.59. Без одной минуты два дня люди выходят из тенька и подтягиваются к площади чтобы начать обсуждение темы, которая касается их всех. На митинге присутствует не меньше 1000 человек - это видно сразу.

14.10. Люди пришли с красноречивыми плакатами: "Не дадим убить Стерлитамак!", "Кольцо Жизни - петля на шее города".

Митинг митингом, но жару никто не отменял: многие скрываются от палящего зноя под зонтами. Как положено: мужчины под черными зонтами, женщины под зонтами с более весёлыми расцветками.

Слышны диалоги:

- О, здрасьте! Тоже здесь?

- Конечно! Вы тоже, я смотрю.

- Да, хожу, смотрю знакомых. Проблема-то нас всех касается.

На митинге много знакомых друг с другом, что неудивительно

Кто-то подошёл к мероприятию с креативом.

14.20. Требования участников митинга распространяются гораздо шире производственных проблем.

"Хочу жить и работать в Стерлитамаке!"

"Стройте заводы, а не торговые центры!"

"Пока ты водишь хоровод, иду я гордо на завод"

Это плакаты, которые держат в руках люди на сегодняшнем митинге. Последний - очевидно, в чей огород камень. Кстати, экологов на митинге так и назвали: так называемые экологи

14.31. На сцене выступают представители заводы.

- Блогеры так называемые, которые выкладываю свои видео ради лайков и понятно почему - занимайтесь озёрами, экологией, чем хотите! А нам дайте работать! - говорят выступающие.

А среди участников митинга не стихает, а, наоборот, нарастает обсуждение самой насущной для этих людей на сегодня проблемы.

- Мы боимся работу потерять. Что нам делать, если завод закроется? По миру идти? Таксовать? Как детей кормить? Чем? Почему никто не даёт ответы на эти вопросы? - взволнованно спрашивает Артур, сообщивший, что он работает на предприятии слесарем.

- Гора красивая, ничего не скажешь. А что нам делать? Мы хотим есть! Нам этой красотой семью кормить? Люди похоже забыли про 90-е годы, про безработицу, когда буквально голодали. Мы не хотим этого в нашем городе! - говорит Сергей, мастер предприятия.

- Не всем же торговать! Мы между прочим поднимаем промышленность всех развитых стран! - подхватывают разговор другие заводчане.

14.40. Заводчане, поднимающиеся на сцену, чтобы выступить, делятся наболевшим.

- Я работаю кочегаром. Как молодому специалисту для меня гора - это гарантии, это работа, это красивый город. Но если завод закроют, красотой любоваться будет некому. А молодые уедут развивать другие города. Остальным придется выживать, - говорит выступающая молодая девушка.