Михаил Булгаков стал самым популярным русским автором у иностранцев
Сегодня, 20:08Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам главы «Московского Дома книги» Надежды Михайловой, с начала первенства планеты по футболу продажи трудов Михаила Булгакова подскочили на 30%.
Чаще всего зарубежные гости приобретают книгу «Мастер и Маргарита» на английском языке. Об этом шестого июля пишет газета «Известия».
Довольно хорошо «Мастер и Маргарита» продается на итальянском и немецком языках. Продажи трудов Александра Пушкина увеличились в два раза. Особенно хорошо разбирают «Евгения Онегина».
Довольно часто туристы спрашивают «Анну Каренину» (Лев Толстой), «Доктора Живаго» (Борис Пастернак) и «Идиота» (Федор Достоевский).
Кроме художественной литературы зарубежные фанаты часто берут путеводители на английском языке по городам, принимающим ЧМ-2018.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей