Михаил Булгаков стал самым популярным русским автором у иностранцев

Чаще всего зарубежные гости приобретают книгу «Мастер и Маргарита» на английском языке. Об этом шестого июля пишет газета «Известия».

Довольно хорошо «Мастер и Маргарита» продается на итальянском и немецком языках. Продажи трудов Александра Пушкина увеличились в два раза. Особенно хорошо разбирают «Евгения Онегина».

Довольно часто туристы спрашивают «Анну Каренину» (Лев Толстой), «Доктора Живаго» (Борис Пастернак) и «Идиота» (Федор Достоевский).