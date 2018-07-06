Глава Хакасии Виктор Зимин подарил местной молодежи музыкальный фестиваль

Издание «Хакасия-Информ» сообщает, что в начале концерта выступили финалисты «SOLARBASS». Зрители смогли увидеть и услышать лучших танцоров, ди-джеев и рэп-исполнителей. Заочный этап конкурса стартовал 1 апреля. Молодые артисты присылали организаторам записи своих выступлений. Все полученные материалы выкладывались на сайт фестиваля. Всего было опубликовано 195 работ. Среди претендентов на победу были группы как из самой Хакасии, так из-за границы.

После подведения итогов голосования Виктор Зимин провел награждение победителей. В номинации «Трек» победил исполнитель Marisa (Абакан), в номинации «Сет» - ди-джей House (Абакан), в номинации «Рэп» - Дэвангари (Минусинск), а в номинации «Танцы» - Skill Fly (Аскиз).

Глава Хакасии произнес поздравительные слова в адрес участников и зрителей концерта. Виктор Зимин пожелал всем «заряда позитива и хорошего настроения».

Главным событием вечера стало появление на сцене певца Макса Барских. Его группа показала собравшимся интерактивное шоу «Туманы». Эта программа артиста имеет большой успех во многих государствах мира.