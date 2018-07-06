ФАС нашла нарушения в закупках Росавтодора на 1,2 миллиарда рублей

Ведомство искало подрядчика, который займется содержанием трассы М-10 Москва – Санкт-Петербург. Сумма контракта составила 1,2 миллиарда рублей. Об этом пишет RNS.

В ФАС поступила информация, что заказчик услуг в лице Росавтодора предъявил завышенные требования к покупаемому товару. В итоге заявка одного из участников конкурса была неправомерно отклонена.

По словам заместителя главы ФАС России Алексея Доценко, исполнитель услуг не обязан уже на этапе подачи заявки иметь в наличие закупаемую продукцию и предоставлять итоги технических исследований данной продукции.