Башгидромет дал свой прогноз погоды на июль

Специалисты Башгидромета опубликовали прогноз погоды на текущий месяц – июль.

По их расчетами, в ближайшие три дня температура воздуха ночью может опуститься до плюс 13 градусов, днем же воздух прогреется до плюс 31 градуса.

Что касается осадков, то сегодня, 6 июля, местами пройдут небольшие дожди, в северных и восточных районах до умеренных, грозы. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до сильного.

Завтра и послезавтра также возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.

Синоптики надеются, что на следующей неделе в республике температура воздуха в светлое время суток не превысит 26-27 градусов. Также ожидается малооблачная погода с небольшими дождями и грозами.