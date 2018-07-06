Башгидромет дал свой прогноз погоды на июль

Жарко будет не всегда, но часто.
Специалисты Башгидромета опубликовали прогноз погоды на текущий месяц – июль.
По их расчетами, в ближайшие три дня температура воздуха ночью может опуститься до плюс 13 градусов, днем же воздух прогреется до плюс 31 градуса.
Что касается осадков, то сегодня, 6 июля, местами пройдут небольшие дожди, в северных и восточных районах до умеренных, грозы. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до сильного.
Завтра и послезавтра также возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.
Синоптики надеются, что на следующей неделе в республике температура воздуха в светлое время суток не превысит 26-27 градусов. Также ожидается малооблачная погода с небольшими дождями и грозами.
В середине месяца синоптики предсказали приятные для большинства страдающих от жары наших земляков новости. Примерно с 16 июля столбики термометров не поднимутся выше 24-26 градусов. И далее, до конца июля, ожидается облачная или малооблачная, а затем даже пасмурная погода с небольшими дождями.