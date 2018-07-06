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Башгидромет дал свой прогноз погоды на июль
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Башгидромет дал свой прогноз погоды на июль

Сегодня, 10:08ОбществоТатьяна МайороваФото: Fishki.net
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