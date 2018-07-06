Артур Джанибекян получил гран-при «Медиаменеджер-2018»

Накануне, 5 июля, в Москве состоялась XVIII церемония награждения лауреатов Национальной премии «Медиаменеджер России». Она вручается на протяжении 18 лет и является одной из самых почётных наград в сфере медиабизнеса. Лауреатами премии в разные годы становились: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, председатель правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинга» Михаил Лесин, генеральный директор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина, генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Дмитрий Чернышенко и другие ТОП-менеджеры.

В 2018 году Гран-при был удостоен генеральный директор субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян. Награду ему вручили председатель попечительского совета премии, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и исполнительный директор АКМР, председатель оргкомитета премии Джемир Дегтяренко.

Артур Джанибекян: «Я хочу всех вас поблагодарить. Спасибо всем уважаемым мной творческим и не творческим людям, которые все это время окружали меня и проекты, над которыми я работал.

Начинал я у Романа Петренко с Гариком Мартиросяном, потом появились Семён Слепаков, Слава Дусмухаметов (генеральный продюсер телеканала ТНТ). Спасибо вам, ребята! Спасибо тебе, Владимир Чопов (первый заместитель генерального директора "ГПМ РТВ") и многим другим замечательным профессионалам своего дела. И пусть простят меня все остальные мои талантливые и творческие коллеги, которых я не называю - вы все в моём сердце и рядом каждый день.