XXV Петербургский международный экономический форум соберет более 500 спикеров

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) соберет более 500 спикеров. На него приедут представители Правительства РФ, бизнеса и Центрального банка, а также подтвердили свое участие эксперты из таких стран, как ОАЭ, Турция, Венесуэла, Египет, Италия, Канада, США, Франция, Китай, Индия и Куба.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум играет роль инструмента коммуникации между обществом и властью, определяет темп и глубину преобразований, которые происходят в стране, как будет идти национальное развитие, когда происходят глобальные геополитические изменения. На форуме будет проанализировано, каково может быть стратегическое развитие государства с учетом взаимодействия со всеми участниками этого процесса. Среди них регионы страны, НКО, общественные объединения, СМИ и молодежные организации. На сессии, в ходе которой обсудят мировой рынок газа и его перспективы, должны выступить заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. О том, что собой представляют глобальные вызовы в области продовольственной безопасности, расскажут заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. В сессии, где рассмотрят глобальные вызовы энергобаланса, слово будет предоставлено генеральному секретарю форума стран-экспортеров газа Мохамеду Хамелу, председателю правления ПАО «Газпром нефть» Александру Дюкову, генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву и председателю правления ПАО «НОВАТЭК» Леониду Михельсону. На отдельной сессии проанализируют новые реалии для западных инвесторов в РФ. Они оказались под сильнейшим давлением из-за ситуации на глобальных рынках, геополитических условий и информационного поля. Поэтому первостепенное значение будет иметь открытый дружественный диалог. Также необходимо найти доступные пути взаимодействия и сотрудничества. Тема еще одной сессии - Шанхайская организация сотрудничества. Представители ЦБ РФ, а также центральных банков таких стран, как Венесуэла и Турция, будут участниками сессии, которая посвящена технологической трансформации банков. Там пройдет обсуждение международного сотрудничества в области платежных систем. Кроме того, на форуме Международный дискуссионный клуб «Валдай» проведет свою сессию, посвященную теме особенностей современной политэкономии, когда идет глобальное изменение мироустройства. Напомним, работа XXV Петербургского международного экономического форума запланирована на период с 15 по 18 июня в КВЦ «Экспофорум». 1MI является его информационным партнером.

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