В Уфе для муниципальных нужд изымут несколько домов и жилых участков

В столице республики для муниципальных нужд изъятию подлежит ряд земельных участков и жилых домов в трёх районах города. Соответствующие постановления за подписью сити-менеджера Ратмира Мавлиева были опубликованы ранее на сайте уфимской администрации.
Под действие постановлений попадают дом № 55/1 на улице Гоголя в ленинском районе столицы, дом № 22 по улице Гоголя в Кировском районе и № 44А по улице Сосновской Калининском районе.
Отмечается, что жильцам вышеупомянутых объектов недвижимости будет предоставлена новая благоустроенная жилплощадь. При этом освободившиеся после изъятия территории будут использованы для создания новых объектов городской инфраструктуры либо коммерческих проектов.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе на торги был выставлен архитектурный памятник «Дом Тихониных». Стартовая цена объекта культурного наследия составила один рубль. Ранее за аналогичную сумму на торги была выставлена усадьба Бухартовских — сегодня стало известно, что памятник был выкуплен за 5, 7 миллиона рублей.