В первую неделю июня спрос на ипотеку упал на 0,3%

При этом Хусаинов отметил, что рынок нельзя восстановить только уменьшая ставку. СНижение спроса имеет и другие причины. Одна из них – перегрев стоимости жилья, активно растущей с 2020 года, на фоне падения реальных доходов россиян. Сейчас активнее всего продаются объекты, на которые их владельцы дают дисконт.