В первую неделю июня спрос на ипотеку упал на 0,3%

В первую неделю июня спрос на ипотеку упал на 0,3%
В первую неделю июня спрос на ипотеку упал на 0,3%
Вчера, 16:04ОбществоФото: pxhere.com
По мнению директора федеральной компании “Этажи” Ильдара Хусаинова снижение ипотечных ставок на вторичное жильё сразу до 11% не дало ожидаемого результата.

Эксперт заявил, что “амплитудная” политика ЦБ РФ по отношению к ключевой ставке привело к уверенности граждан в том, что ставка и дальше будет понижаться. Поэтому потенциальные заемщики сейчас занимают выжидательную позицию, пишет iz.ru.

При этом Хусаинов отметил, что рынок нельзя восстановить только уменьшая ставку. СНижение спроса имеет и другие причины. Одна из них – перегрев стоимости жилья, активно растущей с 2020 года, на фоне падения реальных доходов россиян. Сейчас активнее всего продаются объекты, на которые их владельцы дают дисконт.

И девелоперам, и покупателям необходимо понимать, какой будет политика стимулирования спроса на ближайшие 3-5 лет. В этом случае застройщики смогут строить долгосрочные планы, а потенциальные покупатели квартир – рассчитывать наиболее выгодный момент для взятия ипотеки.

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