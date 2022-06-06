В Башкирии расширили маршрут пригородного поезда «Ласточка»

Начиная с 11 июня поезд будет отправляться из столицы в 9:04 по местному времени. Время прибытия на станцию Раевка — 10:44. Отмечается, что маршрут следования поезда будет включать в себя такие остановки, как Дема, Чишмы, Давлеканово и Шингак-Куль.