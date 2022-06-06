Татьяна Минеева рассказала о роли женщин, которую они играют в современном бизнесе

После объявления результатов самого крупного в мире исследования предпринимательской активности Global Entrepreneurship Monitor, в котором участвовали представители бизнеса из 50 стран, бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева рассказала о роли женщины, которую она играет сегодня в бизнесе.

Как сообщает vostokmedia.com, Татьяна Минеева назвала роль женщины в бизнесе ключевой, обозначив, что сегодня это является трендом. Причем речь не о гендерной политике, а о гендерных приоритетах. Хотя у власти не так много женщин, больше их среди депутатов Госдумы, но женщинам, как в бизнесе, так и в политике, принадлежат ключевые посты. Она выступает за поддержку женского предпринимательства. Столичный бизнес-омбудсмен обуславливает это тем, что бьюти-индустрия, экология, ресторанный сектор, работа с проектами в области медицины — все это прерогативы женского бизнеса. «Хочется, чтобы нам и нашим детям было хорошо», — объясняет она свою позицию. Поэтому, рассматривая женскую повестку, необходимо вырабатывать меры, необходимые для того, чтобы получало поддержку именно женское предпринимательство. Поскольку, по ее мнению, налицо быстрое развитие этих проектов именно у женщин. Для женщин, которые идут в политику, тоже характерна большая активность. Они способны слышать людей и бизнес. Если мужчинам принадлежит стратегическая роль, то женщины умеют работать с деталями. По мнению Минеевой, сегодня типовые позиции не заполнены в достаточной степени женщинами. Она отметила, что выступает не за гендерное неравенство, а за диалог, за то, чтобы женщина могла быть полезна в современном мире. Согласно исследованию, мужчины чаще начинают заниматься бизнесом, чем женщины. Здесь соотношение 10,2 процента среди мужчин против 6,6 процента среди женщин. Хотя данные показатели для мужчин и женщин, начиная с 2019 года, все еще выше тех, что были в предыдущие годы, новое исследование говорит о том, что влияние экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса было более негативным именно в отношении женщин, желающих заняться бизнесом. В 2020 году предпринимательская активность снизилась у представителей обоих полов до 9,7 процента у мужчин и 7,3 процента у женщин с 10,2 процента у мужчин и 8,6 процента у женщин в 2019-м. Но в прошлом году данный показатель для мужчин вернулся на максимальные допандемийные цифры, в то время как среди женщин он по-прежнему идет вниз. Как оказалось, на женщин-предпринимателей более негативно повлияли экономические условия. Они идут в бизнес в периоды, когда ситуация в экономике наиболее благоприятна. И склоняются к работе по найму, когда на дворе экономический кризис. В прошлом году соотношение женщин-предпринимателей, у которых уже есть бизнес. и тех, кто только начал им заниматься, немного качнулось в пользу последних. Если же говорить о ситуации в целом, на протяжении последних двух лет в условиях пандемии мужчины больше готовы искать возможности открыть бизнес, которые предоставляют новые экономические реалии. Женщины же отдают предпочтение более осторожному предпринимательскому поведению, когда приходится приспосабливаться к кризису. Они стараются сочетать новые предпринимательские инициативы с тем, чтобы одновременно сохранять уже существующие бизнесы.

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