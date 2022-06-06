Сайты судов и ведомств Башкирии подверглись хакерской атаке

Сайты судов и ведомств Башкирии подверглись хакерской атаке
Сайты судов и ведомств Башкирии подверглись хакерской атаке
Вчера, 14:40ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Хакерская атака 6 июня затронула большую часть ведомств судебной системы республики. Недоступными остаются также и многие государственные интернет-ресурсы

В республике сайты ряд ведомств и органов власти подверглись хакерской атаке. Ранее в соцсетях появилась информация, что сайты ведомств судебной системы не работают и в других регионах страны.

Так, на данный момент остаются недоступными сайт Курултая республики. Ошибку «503» при обращении также выдают сайты Верховного суда республики и районных судов. Примечательно, что сайт Арбитражного и Конституционного судов республики на момент публикации продолжают работать в штатном режиме.

Фото: Mkset.ru

Отметим, что ранее в республике уже фиксировались случаи DDoS-атаки на сайты региональных ведомств. Так, в марте этого года хакерской атаке подвергся сайт Арбитражного суда республики.

Также ранее Роскомнадзор выступил с инициативой создания федеральной системы защиты от DDoS-атак. Об эффективности подобных мер высказался IT-специалист.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы