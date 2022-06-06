Сайты судов и ведомств Башкирии подверглись хакерской атаке

В республике сайты ряд ведомств и органов власти подверглись хакерской атаке. Ранее в соцсетях появилась информация, что сайты ведомств судебной системы не работают и в других регионах страны.
Так, на данный момент остаются недоступными сайт Курултая республики. Ошибку «503» при обращении также выдают сайты Верховного суда республики и районных судов. Примечательно, что сайт Арбитражного и Конституционного судов республики на момент публикации продолжают работать в штатном режиме.
Отметим, что ранее в республике уже фиксировались случаи DDoS-атаки на сайты региональных ведомств. Так, в марте этого года хакерской атаке подвергся сайт Арбитражного суда республики.
Также ранее Роскомнадзор выступил с инициативой создания федеральной системы защиты от DDoS-атак. Об эффективности подобных мер высказался IT-специалист.