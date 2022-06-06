Радий Хабиров представил третьего участника еженедельных оперативок

Радий Хабиров представил третьего участника еженедельных оперативок
Радий Хабиров представил третьего участника еженедельных оперативок
Вчера, 12:15ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
За одной трибуной с Радием Хабировым и Андреем Назаровом будет сидеть спикер парламента Башкирии Константин Толкачёв.

Сегодня, 6 июня, глава Башкирии представил нового участника оперативных совещании в ЦУРе. Так, за одной трибуной с Радием Хабировым и премьер-министром Башкирии Андреем Назаровом будет сидеть спикер республиканского парламента Константин Толкачёв.

Как заявил сам глава региона, решение было мотивировано тем, что Государственное Собрание Курулай является «важнейшем звеном» в работе властей.

— Чтобы Госсобрание было с нами рядом, а Константин Борисович как представитель был в курсе всех событий и участвовал в этой работе. Поэтому вот просим любить и жаловать нас теперь уже троих, Радий Хабиров.

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