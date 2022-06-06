Первый контракт стоимостью 7 млн рублей получило ООО «Торатау сервис». В обязанности поставщика включили организацию двух кофе-брейков на 1000 и 1100 человек, делового обеда на 1100 гостей, двух деловых ужинов на 250 и 800 человек и официальный прием от имени главы Башкирии на 200 гостей. На приеме гостей угощали запеченным с блоком и черносливом гусем, осетриной, шурпой из баранины, кыздырмой из конины с картофелем и розмарином и судаком, запеченным с креветками и шампиньонами. Для банкета закупили российские белое и красное сухие вина российского по 3 тыс. рублей за бутылку и водку местного производства по 2 тыс. за бутылку. Кроме того, подавали кумыс, чай с башкирскими травами, кофе, лимонад и морс. Оказать услуги он должен был 2 и 3 июня в Сибае, в шатре на территории местного концертно-театрального объединения.