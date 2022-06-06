Договор на транспортные услуги по обеспечению авиаперелета по маршруту Москва — Магнитогорск — Москва заключили в последний день мая. Заказчиком выступил Минтранс Башкирии, он же, согласно условиям контракта, должен был оплатить авиаперелет. Исполнителем выбрали зарегистрированное в Ленинградской области ООО «Скайкоптер», руководителем которого выступает Дмитрий Котов. Торги на предоставление услуг не объявляли — закупку провели у единственного поставщика. Стоимость услуг составила 26,4 млн рублей. Согласно условиям контракта, исполнитель должен был предоставить два воздушных судна: с 100 пассажирскими креслами и с шестью. Пассажиров должны были обслуживать бортпроводники, во время полета им нужно было предоставить питание.
Что касается питания гостей во время самого форума, то оно обошлось республиканскому бюджету в 8,86 млн рублей. Заказчиком услуг выступило Минторговли республики. Две закупки также провели у единственных поставщиков.
Первый контракт стоимостью 7 млн рублей получило ООО «Торатау сервис». В обязанности поставщика включили организацию двух кофе-брейков на 1000 и 1100 человек, делового обеда на 1100 гостей, двух деловых ужинов на 250 и 800 человек и официальный прием от имени главы Башкирии на 200 гостей. На приеме гостей угощали запеченным с блоком и черносливом гусем, осетриной, шурпой из баранины, кыздырмой из конины с картофелем и розмарином и судаком, запеченным с креветками и шампиньонами. Для банкета закупили российские белое и красное сухие вина российского по 3 тыс. рублей за бутылку и водку местного производства по 2 тыс. за бутылку. Кроме того, подавали кумыс, чай с башкирскими травами, кофе, лимонад и морс. Оказать услуги он должен был 2 и 3 июня в Сибае, в шатре на территории местного концертно-театрального объединения.
Второй контракт на питание стоимостью 1,77 млн рублей Минторговли заключило с ООО «Бар». Услуги необходимо было оказать в последний день инвестиционного сабантуя на площадке возле озера Графское в Баймакском районе. В обязанности поставщика вошла организация кофе-брейка и обеда на 600 человек.
Четвертый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022» проходил в Сибае со 2 по 4 июня. Организаторы обсудили методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах, темы экологии, развития туризма и транспортной инфраструктуры, создания комфортной городской среды.