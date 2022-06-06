«Нужно ехать в Казань»: у властей потребовали вернуть прямые рейсы из Уфы в Турцию

«Нужно ехать в Казань»: у властей потребовали вернуть прямые рейсы из Уфы в Турцию
«Нужно ехать в Казань»: у властей потребовали вернуть прямые рейсы из Уфы в Турцию
Вчера, 14:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Гневное обращение к главе Башкирии по поводу отсутствия прямых рейсов из Уфы у авиакомпании Turkish Airlines появилось в общественной электронной приемной властей.

Вместе с началом лета и сезона отпусков для граждан остро встал вопрос не только отпусков, но и логистики отдыха. Так, в электронной приемной властей Башкирии гражданин Хайруллин оставил обращение, адресованное Радию Хабирову, в котором уфимец посетовал на то, что жителям Уфы и Башкирии, чтобы добраться до Турции, необходимо ехать в столицы соседних регионов, Казань или же Екатеринбург.

В прошлые годы из Уфы вылетали в Турцию через "Турецкие авиалинии"! Куда же они пропали?! Нам, гражданам Башкортостана, города Уфы очень неуютно вылетать в Турцию. Для этого нужно ехать или в Казань, или в Екатеринбург. А это время езды на автомобиле или на поезде занимает больше времени, чем полёт из нашего города в Стамбул.Хайруллин Н.Н.

Хайруллин напомнил, что раньше "Турецкие Авиалинии" летали из Уфы два раза в неделю. В своем обращении он потребовал «от имени башкирского народа обратиться с просьбой к "Турецким Авиалиниям" взять город Уфу на обслуживание».

Вы сами-то летаете небось на спецбортах, а нам очень неудобно.Хайруллин Н.Н.

Mkset обратился в пресс-службу аэропорта Уфы, чтобы прояснить ситуацию с указанной авиакомпанией.

В уфимской авиагавани сообщили, что авиакомпания Turkish Airlines с 2010 года действительно выполняла программу полетов из Уфы в Турцию (Стамбул и Анталью), но в связи с пандемией COVID-19 и вводом Роспотребнадзором и федеральным оперативным штабом запрета на выполнение международных рейсов, с марта 2020 года программа полетов авиакомпанией была приостановлена.

Однако у программы полетов есть вероятность вернуться. По словам представителя аэропорта, с марта 2022 года ведутся переговоры между аэропортом «Уфа» и авиакомпанией по возобновлению полётов.

Стоимость перелетов, осуществляемых авиакомпанией Turkish Airlines, выше среднего по рынку. Поэтому положительное решение о возобновлении полетов зависит от наличия платежеспособного спроса и повышения покупательской способности населения, стабилизации внешнеэкономической ситуации.пресс-служба аэропорта Уфы

Также в пресс-службе аэропорта напомнили о том, что в весенне-летний период из аэропорта «Уфа» рейсы в Турцию выполняют авиакомпании Red Wings и AZUR air.

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