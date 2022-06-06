На священной земле Болгара отметили 1100-летие принятия ислама

В поле, над крутым утесом, расположенным на берегу Волги, стоят древние строения Болгарского городища - самого северного в мире памятника мусульманского зодчества средних веков. Но для самих мусульман оно прежде всего важнейшая святыня, колыбель ислама в России. Здесь в течение 33 лет проходит праздник Изге Болгар жыены («Собрание в священном Болгаре»), инициатором которого стал верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Из-за круглой даты в этом году в Болгаре особенно оживленно. 1100 лет назад, в 922 году, в столицу Волжской Булгарии прибыли послы из Багдадского халифата. Тогда хан Алмуш, возглавлявший государство, и принял решение объявить ислам в качестве государственной религии.
«В записях Ибн Фадлана говорится о том, что к Булгару караван сопровождал мусульманин из местного народа — башкир. Со слов проводника были записаны и обычаи его соплеменников-язычников. Обнаружение в Ишимбайском районе мусульманских захоронений, относящихся к IX - X веку, говорит о древних традициях ислама в нашем регионе. И многие века башкирский и татарский народы жили в тесном взаимодействии под крылом единой для нас всех веры — ислама», - рассказал муфтий Башкортостана Айнур Биргалин.
Первое упоминание об объединении булгарских племен встречается еще в 632 году. Тогда в степях появилось историческое государство Великая Булгария. Но вскоре, после хазарских набегов, оно распалось. Это и привело в конечном счете к созданию Волжской Булгарии, которая заняла Среднее Поволжье и бассейн реки Камы.
Прибытие в Булгарию посольства Багдадского халифата с предложением о принятии новой религии – ислама – стало важным событием для всех мусульман, которые проживают на территории современной России. Среди потомков древних булгар – татары, башкиры, болгары, балкарцы, чуваши.
В ходе монгольского нашествия в 1236 году почти вся Волжская Булгария была разорена. Сожжены города, уничтожена местная аристократия. Страна распалась на несколько мелких княжеств. А часть населения Булгарии перекочевала на юго-запад, где образовала нынешнюю Болгарию.
Интересно, что торжества в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проходят уже не впервые. В первый раз это событие отмечалось в августе 1989 года. Это связано с тем, что тогда представители российской уммы праздновали юбилей по лунному мусульманскому календарю. Ведь 922 год, когда Волжская Булгария встречала багдадское посольство Ибн Фадлана, пришелся на 310 год этого календаря, который короче используемого сейчас во всем мире солнечного на 10 - 12 дней.
Всего в торжествах приняли участие свыше двадцати тысяч мусульман со всей страны и гости из-за рубежа. Утром на площадке, где был установлен знак в честь принятия ислама Волжской Булгарией, состоялся праздничный концерт. А в музее тюркско-татарской письменности прошел мастер-класс по арабской каллиграфии.
Пока одни паломники собирались к месту проведения официальных торжеств или ходили по ярмарке, расположившейся возле Белой мечети, на которой можно было купить различные сувениры, халяльную продукцию и книги, другие тихо молились у древних, много повидавших на своем веку стен. Это многовековая традиция. Так делали и жившие на этой земле сотни лет назад, задолго до того, как праздник обрел официальные черты.
Всего в федеральный план празднования было включено 71 мероприятие, в том числе реконструкция Исторической мечети Москвы, завершение разработки энциклопедического словаря «Ислам в Российской Федерации» и его издание, а также ряд других. На территории Болгарского музея-заповедника состоялись международные форумы и фестивали. В столице Татарстана состоялось заседание группы стратегического видения «Россия - Исламский мир», прошел Международный экономический KazanSummit 2022. Впереди еще ряд важных мероприятий, в частности фестиваль «Великий Болгар».
Про KazanSummit 2022 стоит сказать отдельно. Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, KazanSummit сегодня - главная в России площадка экономического взаимодействия регионов и стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества.
«Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов и презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны», - отметил Рустам Минниханов.
На саммит приехало около пяти тысяч представителей российских регионов и различных стран, заинтересованных в развитии взаимных экономических, торговых, социально-культурных связей. Была предусмотрена и презентация халяль-сегмента экономики. Причем речь шла не только о еде, но и о туризме, медицине, моде, IT-технологиях и многом другом. Например, выпуском халяльной продукции в Татарстане занимаются свыше 100 предприятий, в том числе два десятка из них работают на экспорт. В России наблюдается рост интереса к халяль-медицине и косметике.
Председатель Всемирного дня Халяль (UNWHD) Мухаммед Джинна предложил создать в Татарстане халяль-хаб для производства сертифицированных продуктов и для связи производителей. Тем более в новых реалиях у России особый интерес к развитию экономического сотрудничества со странами Востока и Азии.
Пока одни занимали место для дневного намаза у Соборной мечети, у Белой мечети уже шумела ярмарка, где можно было купить различные сувениры, халяльную продукцию и книги. А чуть позже здесь же было объявлено о начале официальных мероприятий.
«Традиции межконфессионального мира являются нашим богатством и достоянием. Ислам является неотъемлемой частью российской государственности и культуры и вносит неоценимый вклад в устойчивое развитие государства», - отметил на открытии торжеств заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Поэтому к юбилейному событию готовились загодя. По информации заместителя министра культуры РФ, ответственного секретаря оргкомитета Ольги Яриловой, в сентябре в Уфе откроется новый комплекс Российского исламского университета, а в Нижнем Новгороде начнут восстанавливать Ярмарочную мечеть. В Казани будет введен в строй новый корпус медресе «Мухаммадия», идет подготовка к реставрации здания мечети и медресе в Москве, ремонтируются объекты в Болгарах, завершается возведение большой мечети в Крыму.
В Казани будет построена Соборная мечеть, рассчитанная на 10 тысяч человек, в основание которой был торжественно заложен первый камень. Теперь в ходе международного конкурса предстоит выбрать эскизный проект, максимально отражающий особенности самобытной культуры татар. Это будет величественное и узнаваемое сооружение. Уже нынешней осенью должны начаться строительные работы. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к мусульманам всего мира с просьбой сделать пожертвования на строительство мечети. Собирать средства будут сотрудники благотворительного фонда «Игелек-Доброта».
К празднику прямо на стенах Казанского кремля появились в виде светового шоу исторические зарисовки, созданные с учетом принципов традиционного ислама.
По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, верховный муфтий России Талгат Таджуддин одним из первых инициировал ежегодные сходы мусульман на священной земле Болгара. Подхватили идею и помогли возродить исламскую святыню Минтимер Шаймиев и фонд «Возрождение». Как отметил Минниханов, благодаря этому мусульмане всего мира могут теперь оценить уровень, на котором проживавшие на этой территории 1100 лет люди приняли ислам. И он сохраняется до настоящего времени.
«Это важное событие стало определяющим фактором дальнейшего развития обширного ВолгоУральского региона, заметно повлияв на формирование многонациональной российской цивилизации, вобравшей в себя традиции Запада и Востока. Мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама призваны содействовать сплочению мусульман России, показать тесную взаимосвязь интересов общества, государства и традиционных ценностей мусульманских народов страны. Мы придаем большое значение диалогу между традиционными конфессиями России, созданию благоприятных условий для мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповедания», — отметил он.
По его словам, нынешняя дата является знаковым событием для мусульман всего мира. А по решению президента РФ Владимира Путина она широко отмечается на государственном уровне и включает в себя множество событий.
Так, выступая на ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в республике проживает свыше двух миллионов мусульман и действует более 1400 общин.
«Это важное событие стало определяющим фактором дальнейшего развития обширного Волго-Уральского региона, заметно повлияв на формирование многонациональной российской цивилизации, вобравшей в себя традиции Запада и Востока. Мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама призваны содействовать сплочению мусульман России, показать тесную взаимосвязь интересов общества, государства и традиционных ценностей мусульманских народов страны. Мы придаем большое значение диалогу между традиционными конфессиями России, созданию благоприятных условий для мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповеданий», - отметил Хабиров.
По его словам, нынешняя дата является знаковым событием для мусульман всего мира. А по решению президента РФ Владимира Путина она широко отмечается на государственном уровне и включает в себя множество событий.
Так, выступая на ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в республике проживает свыше двух миллионов мусульман и действует более 1400 общин.
«Религиозные объединения выступают нашими надежными партнерами. Мы всегда прислушиваемся к голосу наших уважаемых духовных лидеров, которые помогают нам в борьбе с социальными пороками, враждебными идеологиями экстремизма, терроризма и нацизма. Дружба народов России, наше единение, которые особенно ярко проявляются в трудные периоды истории, придают нам особый запас прочности. Уверен, что вместе мы преодолеем любые, самые непростые испытания и совместным трудом принесем нашему Отечеству славу и процветание. В сентябре в рамках мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, мы откроем в Уфе новые корпуса Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России. Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в этом знаменательном событии», - сказал Хабиров.
Сейчас, по информации Хабирова, в Российском исламском университете ЦДУМ и четырех крупных медресе обучаются более 1400 студентов-шакирдов. Исламские учебные заведения республики сотрудничают с учебными центрами стран Ближнего Востока и Центральной Азии. В прошлом году по инициативе ЦДУМ России в Башкирии была создана Евразийская ассоциация содействия исламскому образованию. В этом году в республике в рамках юбилея состоится крупная международная конференция.
«Тесные исторические и культурные связи с мусульманским миром играют сегодня важную роль в наших международных программах, внешнеэкономической деятельности, способствуют расширению партнерских связей с исламскими странами в экономике, культуре, образовании, туризме», - отметил глава региона.
По информации Минтимера Шаймиева, в 2014 году здания Болгарского историко-археологического комплекса были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это событие стало признанием на международном уровне Болгара как места, где добровольно был принят ислам на самых северных территориях. Как говорит Таджуддин, этот праздник восстанавливает гражданскую идентичность, уникальность народов.
На протяжении последних 12 лет археологические исследования идут здесь постоянно. По словам сотрудника Института археологии имени А. Х. Халикова Родиона Степанова, на данный момент изучено менее одной десятой части древнего города. Пока можно увидеть руины главных городских строений, но, кроме них, были жилые дома, рынки, мостовые. Сейчас идет планомерное изучение культурных слоев.
Самый первый экземпляр печатного Корана, созданный в 1803 году, является достоянием всего мусульманского мира. Он находится в старинных хранилищах Казанского университета, откуда его извлекают крайне редко и лишь по особым случаям. Именно это издание священной книги – до сих пор самое распространенное в мечетях всего мира.
Духовное управление мусульман Республики Татарстан подготовило к юбилею издание обновленного казанского Корана, где используется дизайнерский шрифт «Казан басма», разработка которого проходила в течение всего прошлого года. Его создали, используя подлинный, аутентичный типографский оттиск, что предоставляет широкие технические возможности в современном книгопечатании.
На заседании оргкомитета торжеств в торжественной обстановке была погашена памятная почтовая марка в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
Но и на этом культурные события, посвященные празднику, не завершаются. По словам продюсера Айназа Мухаметзянова, в Казани создают документально-художественный фильм «Ибн Фадлан», показ которого состоится осенью на Казанском фестивале мусульманского кино. А экспозицию, рассказывающую о жизни народов Волжской Булгарии, которая была собрана к празднику, представят в российских регионах. В ее составе экспонаты, принадлежавшие древним башкирам, вису, чувашам, печенегам, финно-угорским племенам и хазарам. В том числе в виде макета воссоздан внешний вид представителя каждого из этих народов в полный рост. Познакомиться с их бытом и культурой помогут краткая информация, сопровождающая экспозицию, и набор артефактов. Это редкие экспонаты из личных коллекций краеведов.
А в июне на территории, где оборвалась жизнь царицы Сююмбике, ей будет открыт памятник. Место ему выбрано возле Ханской мечети в Касимове.
Торжества в честь памятной даты продолжатся в Москве в ходе большого международного мусульманского форума.
Кстати, в российской столице ранее ансамбль «Ак тирма» («Белая юрта») из Москвы представил Башкортостан на мероприятии к 1100-летию принятия ислама. Он с 2014 года занимается объединением живущих в Москве земляков, сохранением и развитием башкирской культуры. С его участием проходят общегородские праздники, межнациональные фестивали. Репертуар ансамбля состоит из образцов башкирского фольклора - обрядов, народных песен, танцев и произведений композиторов Башкортостана.
Также в Болгаре прошли мероприятия программы Духовного управления мусульман России. В стенах Болгарской исламской академии состоялись выставка и круглый стол. А на организованном в специальном шатре торжественном обеде мусульманские священнослужители получили благодарственные письма от председателя управления Равиля Гайнутдина.
По словам Радия Хабирова, этот юбилей на сегодняшний день является в мире самым громким и ярким информационным поводом для обсуждения актуальных вопросов глобальной уммы. Вместе с православием ислам – государствообразующая религия, коренная для многих народов нашего Отечества, в том числе жителей Башкортостана, неотъемлемая составляющая общероссийской истории и культуры. Уже к моменту добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства ислам стал основной религией местного населения. Позднее в нашем крае была заложена надежная основа укрепления государственно-конфессиональных отношений, межрелигиозного диалога в стране. Основанное в Уфе в 1788 году по указу Екатерины Второй магометанское Духовного закона Собрание стало, по сути, первым в Российской империи официальным исламским центром, где решались административные вопросы жизни мусульманской уммы России. Оно остается таковым и в наши дни. Центральное духовное управление мусульман России через консолидацию последователей ислама в страны помогло укрепить российскую государственность. Кстати, в следующем году оно отметит 235-летие со дня своего образования.
По его словам, принятие ислама Волжской Булгарией в X веке позволило укрепить политическую власть и устранить вассальную зависимость от Хазарского каганата.
«Это историческое событие послужило началом распространения ислама среди башкирских племен, которые располагались на территории западной части исторического Башкортостана. Конечно, принятие ислама Волжской Булгарией имело огромное религиозное и историческое значение. Оно сформировало облик тюркских народов России, определило общность их исторической судьбы в рамках евразийской цивилизации», - считает Хабиров.
С ним согласен заместитель муфтия Республики Татарстан по информационной политике Ришат Хамидуллин.
«Празднование этой даты на государственном уровне при поддержке президента усилит во всех регионах нашей страны понимание, что Россия – это общий дом для разных народов и религий. Что мусульмане в России – это коренные народы, и у нас нет другой Родины, кроме нее. И в то же время Россия – часть исламского мира. Богатейшее духовное наследие и современные богословские достижения российских мусульман представляют большой интерес для исламского мира», - говорит Хамидуллин.
Празднования уже прошли, но съездить посмотреть на святыни всем интересующимся можно и сейчас. Для этого можно использовать автомобиль, самолет и поезд.