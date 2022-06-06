На священной земле Болгара отметили 1100-летие принятия ислама

«Празднование этой даты на государственном уровне при поддержке президента усилит во всех регионах нашей страны понимание, что Россия – это общий дом для разных народов и религий. Что мусульмане в России – это коренные народы, и у нас нет другой Родины, кроме нее. И в то же время Россия – часть исламского мира. Богатейшее духовное наследие и современные богословские достижения российских мусульман представляют большой интерес для исламского мира», - говорит Хамидуллин.