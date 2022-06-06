Минеева: Оборот МСП вырастет в 2022 году до 71-75 трлн рублей

Суммарный оборот малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам текущего года может достичь 71-75 триллионов рублей. В номинальном выражении он вырастет, таким образом, на 6-13 процентов к отметке минувшего года. Об этом заявила столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

Корреспонденты информагентства tass.ru сообщили о результатах очередного исследования, проведенного Национальным рейтинговым агентством (НРА). Повышение совокупного оборота МСП России Минеева назвала важным моментом. На долю МСП в настоящее время приходится около 20 процентов экономически активных россиян, уточнила она. «Для усиления роста есть инструменты и возможности, арсенал еще далеко не исчерпан», - заявила бизнес-омбудсмен Москвы. Следует отметить, что в основе оценок специалистов НРА лежит актуальный базовый сценарий Центрального банка России на 2022-2023 гг. Авторы исследования полагают, что в этом году оборот МСП в нашей стране может достичь 71-75 триллионов рублей. Принимая во внимание накопленную инфляцию, если экономика не столкнется со структурными изменениями, бизнес восстановится не раньше чем к 2025 году, следует из материалов аналитиков НРА. По состоянию на начало мая текущего года число МСП в сегменте юрлиц сократилось на шесть процентов за год, достигнув отметки в 12,1 миллиона, а с учетом индивидуальных предпринимателей (ИП) оно уменьшилось на пять процентов, составив 14,6 миллиона. При этом численность сотрудников у ИП снизилась на два процента. В то же время на два процента больше стало граждан, трудящихся на средних предприятиях. Результаты исследования свидетельствуют также о том, что на сектор МСП в России приходится на данный момент в пределах 20 процентов экономически активного населения – 28,8 миллиона граждан. Общая сумма долга по кредитам МСП по состоянию на начало апреля текущего года превышала восемь триллионов рублей. За последние три года задолженность выросла на 84 процента. Характерно, что доля просроченного долга вышла на минимальный уровень за три года, составив 7,5 процента. Специалисты НРА акцентировали внимание на том, что расширение поддержки со стороны государства могло бы лежать в основе коммуникационной помощи бизнесменам. Эксперты пояснили: целесообразно организовывать торговые мероприятия, выставки и коммуникационные бизнес-платформы. Благодаря этому будут обновляться логистические цепочки, налаживаться новые контакты и реализовываться возможности для переориентации на новые внешние рынки. Более того, подобная деятельность будет крайне положительно сказываться на психологическом состоянии представителей бизнеса. По мнению аналитиков, это очень важно в силу более существенной "роли личности" в сегменте МСП. Сегодня, 6 июня, появилась информация о том, что глава российского правительства Михаил Мишустин дал поручение о расширении доступа МСП к льготному кредитованию. Премьер-министр принял такое решение 26 мая в ходе заседания правительственной комиссии, на котором детально рассматривали вопросы эффективного развития сектора МСП.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter